Das Stimmvolk hat das letzte Wort: Was für und gegen den Jurapark-Beitritt spricht

Gegen den Gemeindeversammlungsentscheid von Anfang September ist in Remigen das Referendum mit 215 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen. Mit 28 zu 29 Stimmen wurde damals der Beitritt zum Jurapark Aargau knapp abgelehnt . Deshalb kommt es beim Begehren des Gemeinderats, dem Jurapark beizutreten, am 29. November zur Urnenabstimmung. Da die Gegner des Jurapark-Beitritts auf das Angebot der AZ verzichteten, ihre Argumente detailliert darzulegen, werden hier die Ausführungen aus dem Abstimmungsbüchlein zusammengefasst.

Der Jurapark fördert laut dem Aktionskomitee Arten und Lebensräume, unterstützt Natur- und Landschaftsprojekte, bietet Bevölkerung und Schulen Exkursionen an, koordiniert den Informationsaustausch der Behörden und betreibt das Netzwerk Genuss-Strasse, das Produkthersteller, Gastrobetriebe und Dorfläden sowie lokale Einkaufsmöglichkeiten unterstützt. Von dieser Standortförderung könnte Remigen profitieren.

In seiner Stellungnahme fasst der Gemeinderat zusammen: «Gerade in der heutigen Zeit des Klimawandels ist es wichtig, nicht nur mit Taten und Projekten vor Ort, sondern im Allgemeinen auf die Schönheit und den Wert der Natur aufmerksam zu machen.» Die Nachkommen würden mit den Auswirkungen der Klimaveränderungen am stärksten konfrontiert. «Umso mehr liegt es in unserer Verantwortung, die nächste Generation auf die anstehenden Themenfelder vorzubereiten und zu sensibilisieren», hält die Exekutive fest. Dazu biete der Jurapark Aargau eine äusserst wertvolle Plattform.

Der Verwaltungsapparat des Juraparks ist zu gross

Die regionale Wirtschaft erhält laut dem Gemeinderat mit einem Parkbeitritt neue Möglichkeiten, sich gegenüber der Konkurrenz mit ihren Produkten abzuheben und diese noch besser zu vermarkten.

Die Gegner des Jurapark-Beitritts störten sich an der Gmeind an der Grösse des Parks und des Verwaltungsapparats mit Vorstand, Geschäftsstelle und X Projektleitern. Das habe zur Folge, dass der Park der kleinen Gemeinde Remigen für den jährlichen Beitrag von 5 Franken pro Einwohner keinen direkten Nutzen bringe. Und der Verwaltungsapparat sei derart kostenintensiv, dass ein grosser Betrag alleine dafür aufgewendet werde. Stattdessen soll der Juraparkfünfliber direkt in Remigen investiert werden, etwa für höhere Vereinsbeiträge. So blieben die Steuergelder im Dorf. Vermarkten könne man Remigen über die Angebote des Regionalplanungsverbands Brugg.