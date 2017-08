In Frankreich bekamen die Schweizer CAF-Aktiven 2016 in der Nähe von Paris einen ersten Eindruck von einem «Fly-In», also einem ungezwungenen Stelldichein von Piloten samt ihrer Maschinen. «Wir waren begeistert und wollten das auch mal bei uns zu Hause umsetzen», so Gross. Die Frage war nur, wo? Schnell wurde das Birrfeld als Location auserkoren, feiert der dortige Aero-Club Aargau dieses Jahr doch sein 80-jähriges Bestehen. So ging das samstägliche «Fly-In» am Abend nahtlos ins Aero-Club-Sommernachtsfest über.

Doch die Birrfeld-Definition von «Warbirds» war weiter gefasst als beim US-Vorbild. Aufs regionale Flugfeld bei Brugg durften auch Maschinen kommen, die ausserhalb der Zeit des Zweiten Weltkriegs flogen – davor und auch danach. 17 antike Flieger aus der ganzen Schweiz – den weitesten Weg hatte ein Pilot aus dem Tessin – waren angemeldet, weitere neun kamen spontan vorbei – und das alles auf eigene Rechnung. Denn ausser der Verpflegung mussten die Piloten sonst alles selbst bezahlen – vor allem das Flugbenzin, das sie brauchten, um über dem Birrfeld ihre Runden zu drehen.

Sammelsurium der Raritäten

Blickfänger waren die beiden träge dahinfliegenden russischen Antonovs. Die beste Rundsicht hatten Fluggäste sicher in den Stinson-Maschinen mit ihren grossflächig verglasten Cockpits. Immer stark umlagert war auch die Dewoitine D 26 – mit Baujahr 1931 das älteste auf dem Birrfeld vertretene Militärflugzeug und das älteste in der ganzen Schweiz obendrein. Weil nur einsitzig, blieb es am Boden, wo Paul Misteli, Chefpilot des Vereins «Hangar 31», den Besuchern gerne Rede und Antwort stand. Und wo diese Zeugen wurden, wie gegen 16 Uhr die frühere Jagdmaschine der Schweizer Luftwaffe wieder abhob und Richtung Grenchen verschwand, wo sie seit 2015 zu Hause ist.