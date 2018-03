Zudem habe Bieris Zeitungsartikel 2017 Leute nach Brugg gebracht, die bisher noch nie das Museum besucht hatten.

Neue Dauerausstellung geplant

Während der offiziellen Öffnungszeiten schauen zirka 15 bis 20 Besucher pro Tag im Museum vorbei. Gleich viele zählt Sieber auch bei speziellen Führungen.

«Den grössten Zuspruch haben wir an den Veranstaltungen», so der Kurator. Davon gibt es vier pro Jahr. Die nächste findet zum Saisonauftakt am 8. April um 11.15 Uhr statt. In Kurzvorträgen «Geschätzte Dinge» werden (unbekannte) Objekte aus der Sammlung des Stadtmuseums vorgestellt.

Mittelfristig möchte das Stadtmuseum die Besucherzahl weiter steigern. Sieber: «Dazu soll eine neue Dauerausstellung dienen, für die an der Ortbürgergemeindeversammlung im Dezember ein Projektierungskredit gesprochen wurde.»

Seit Mai 2017 arbeitet der Kurator im Stadtmuseum mit an der Inventarisierung aller Bilder, Grafiken und historischen Objekte; dies unter der Leitung von «Sauerländer-Mangold. Büro für Geschichte».

Denn: Ein umfassendes Inventar des Museums gab es bisher nicht. Nun wird mit der Software «MuseumPlus», die auch das Museum Aargau benutzt, alles erfasst.