Die Konzerte des Siggenthaler Jugendorchesters SJO finden wie folgt statt:

Samstag, 28. Oktober um 19.30 Uhr in der ref. Kirche (Stadtkirche) Brugg

Sonntag, 29. Oktober um 17.30 Uhr im Rittersaal auf Schloss Lenzburg

Sonntag, 19. November um 17.30 Uhr in der kath. Kirche Lengnau

Sonntag, 10. Dezember um 17.30 Uhr im Kurtheater Baden mit anschliessendem Apéro

Am Violoncello ist Alexandre Foster mit dabei. Türöffnung ist jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Der Vorverkauf läuft über Info Baden am Bahnhofplatz 1 in Baden oder Telefon 056 200 84 84.

Das SJO wurde 1979 von Walter Blum gegründet. Geprobt wird jeweils am Freitagabend in der Musikwerkstatt in Brugg. Um die musikalische Arbeit zu intensivieren, werden zusätzliche Probetage durchgeführt. Zudem findet alljährlich im Herbst eine Lagerwoche statt, die es dem SJO ermöglicht, über eine längere Zeitspanne hinweg intensiv zu arbeiten. (az)