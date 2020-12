«Das Schulhaus platzte fast»: Schüler schildern in Eindrücke vom neuen Schulhaus in Schinznach-Dorf

«Im Rahmen eines Schreibanlasses mit meiner fünften Klasse habe ich die Aufgabe gestellt, einen Zeitungsbericht über das neue Schulhaus Feldschen zu verfassen», erklärt Vontobel das Projekt. Die Berichte würden zeigen, wie sich die Schülerschaft eingelebt habe, welche speziellen Besonderheiten herauszuheben seien oder wie sich ein Tag der Fünftklässler im neuen Schulhaus und innerhalb einer neuen Schulform gestalte.

Beispielsweise erklärt Meret Rissi den Grund für den Bau des neuen Gebäudes so: «Das alte Schulhaus in Schinznach-Dorf platzte fast. Es gab zu viele Schüler/innen!» Das sei ihnen und den Lehrern zu viel geworden. «Schnell wurden der Direktor der Walker AG und die Gemeinde informiert. Nach ein paar Monaten begannen Arbeiter mit dem Bau vom neuen Schulhaus», fährt sie im Text weiter. «Nach einem Jahr war es so weit: Das neue Schulhaus war fertig!» Fiona Zulauf erzählt in ihrem Aufsatz den nächsten Teil der Geschichte: «Die 5. und 6. Klasse hat sich im ersten Halbjahr gut eingelebt. Die 50 Schüler und sechs Lehrer fühlen sich wohl hier.» Es habe im Gebäude viele verschiedene Räume wie das Plenumzimmer, eine Küche, ein Lehrerzimmer und die Aula.

Die Fünftklässlerin beschreibt in ihrem Text abschliessend, was für sie die eigentlichen Vorteile des neuen Schulhauses sind: «Es gibt in jedem Klassenzimmer ein Whiteboard und einen Screen. Das ist aber noch nicht ganz das Besondere an der Schule. Denn sie kann, wenn es zu hell ist, die Storen runterlassen oder das Licht ausschalten.» Ausserdem stehe die Schule gleich neben dem Feldschenspielplatz, sodass die Schülerinnen und Schüler in der grossen Pause keine Langeweile hätten. (mre)