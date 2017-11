Bezüglich Schneesportlager geht es bei der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal wieder aufwärts. Noch vor zwei Jahren mussten die Organisatoren einen kontinuierlichen Rückgang von Anmeldungen hinnehmen. «Der Zusammenschluss der beiden Standorte Schinznach-Dorf und Veltheim zur Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal führte dazu, dass das Schneesportlager an beiden Standorten zum selben Zeitpunkt durchgeführt wird. Nämlich in der Woche 11, wie bisher in Veltheim», sagt Bezlehrer Adrian Schweighofer. «Das Schinznacher Lager wurde bis zum Zusammenschluss in den Sportferien durchgeführt. Durch diese Verschiebung ist die Teilnehmerzahl an der Bezirksschule gestiegen, da es keine Überschneidungen mit den privaten Skiferien mehr gibt.»

Abwechslungsreiches Programm

Werbung habe die Schule nicht zusätzlich gemacht. «Die Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Schülern scheint auch im Positiven zu funktionieren», meint Schweighofer. Er betont, dass die Organisatoren zudem bemüht sind um ein jugendgerechtes Programm mit viel Pistenzeit und abwechslungsreichen Abendaktivitäten. Ein weiterer Vorteil sei die grosszügige finanzielle Unterstützung seitens der beiden Standortgemeinden Veltheim und Schinznach-Dorf. «Durch diese Unterstützung ist es uns möglich, den Lagerbeitrag für die Eltern konstant relativ tief zu halten, heisst um die 350 Franken.» So sei das Lager auch für finanziell nicht ganz so gut situierte Familien finanzierbar. «Wir sind den Gemeinden dankbar für die Möglichkeit, alle Schüler ins Lager mitnehmen zu können», ergänzt Schweighofer. «So ist es uns nämlich auch möglich, Anfänger, die häufig in Kleinstgruppen von einem bis drei Schülern unterrichtet werden, mitzunehmen und nicht aufgrund fehlender Erfahrung automatisch vom Lager auszuschliessen.»

103 Anmeldungen sind für das Lager im nächsten März eingegangen. Für die Organisatoren bedeutet das: Es werden zwei Lager organisiert, weil nicht alle in einem Lagerhaus Platz haben. So passiert ist es bereits in diesem Jahr, wo 80 Teilnehmer auf zwei Lager aufgeteilt wurden. Zum Vergleich: 2016 waren es 63 Teilnehmer. Das bedeutet auch für die Lehrpersonen eine Umstellung. «Natürlich sind mehr Lehrpersonen in den Lagern dabei, diese stehen also nicht für die anderen Projektwochen oder Interessenswochen zur Verfügung», sagt Schweighofer. «Da wir ausreichend viele Lehrpersonen haben, klappt das gut.» Es brauche aber natürlich auch die Bereitschaft, während einer Woche 24 Stunden Verantwortung für eine grosse Gruppe Jugendlicher zu übernehmen. Zudem werde der administrative Aufwand etwas grösser, sei aber machbar.

Das Leiterteam setzt sich aus Lehrpersonen und externen Leitern zusammen. Für die zwei Lager im März werden noch Helfer gesucht. «Wir sind aber optimistisch, dass uns das auch mit solchen Teilnehmerzahlen und entsprechend einem grösseren Bedarf an Leitern gelingen wird», sagt Schweighofer. Die 66 Teilnehmer der 7. und 8. Klasse werden nach Obersaxen ins Meilenerhaus fahren, die 37 Teilnehmer der 9. Klassen nach Sedrun-Tschamut ins Lagerhaus Rheinquelle. Beide Lager finden vom Sonntag, 11. März 2018 bis Freitag, 16. März 2018 statt.