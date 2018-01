Gemeindefusion beschäftigt

An der folgenden Generalversammlung, der 154. Rechnungsablage, waren 119 Anwesende stimmberechtigt. Korpschef Läderach sagte: «Vor 140 Jahren im Jahre 1877 wurde im Rettungskorps der Beschluss gefasst, am Jugendfest die Kränze aufzumachen, um damit der Stadt bedeutende Kosten zu sparen.» An diesem Auftrag der Stadt habe sich bis heute nichts geändert. Mit der neuen Umzugsroute und der Verlegung der Morgenfeier ins Simmengut war die Feuerwehr Brugg allerdings gefordert und erhielt auch Unterstützung von der Feuerwehr Villnachern. Insgesamt leisteten sie rund ums Jugendfest 99 Schichten und rund 275 Arbeitsstunden.

Feuerwehrkommandant Florian Isenring blickte auf ein eher ruhiges 2017 zurück. Die Zahl der Einsätze sank im Vergleich zum Vorjahr auf 67. Noch immer ein grosses Thema sei die Feuerwehr beim Fusionsprojekt Brugg–Schinznach-Bad. «Die Vorbereitungen für eine allfällige Gemeindefusion laufen auf Hochtouren, sodass wir zeitgerecht reagieren können», sagte Isenring weiter.

Quästor Adrian Wegmüller präsentierte nach 28 Jahren zum letzten Mal die Jahresrechnung. Das Vermögen stieg um 1400 Franken und beträgt 92 023 Franken. Als neuer Kassier wurde Markus Obrist gewählt. Neben Neuaufnahmen, Beförderungen und Entlassungen wurde der ehemalige Stadtammann Daniel Moser als Ressortvorsteher in einem Spezialfahrzeug verabschiedet. Nachfolgerin Barbara Horlacher war ebenfalls anwesend und dankte den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit.