Auf dem Deckblatt des Programmheftes der Musikgesellschaft Lauffohr sind drei glänzende Ventile einer Trompete abgebildet. Es scheint, als ob diese Ventile geduldig darauf warten, bewegt zu werden, um das Instrument zum Klingen zu bringen.

Am Samstagabend war es dann so weit. Unter der Leitung von Tobias Zwicky klang nicht nur die Trompete, sondern auch die Querflöte, die Klarinette, der Bass, das Saxofon, die Posaune, das Horn und das Schlagwerk. Zusammen spielten sie in der Turnhalle Au Brugg-Lauffohr einen musikalischen Reigen aus insgesamt 13 Stücken aus verschiedenen Genres.

Dirigent singt und tanzt

Gut gelaunt und mit glänzenden Instrumenten begann das Orchester mit «Victory of Peace» von Mario Bürki den Abend. Dann gings mit «Gulliver’s Travel» von Bert Appermont auf eine abenteuerliche Reise zu Zwergen und Riesen und das Publikum konnte vor allem beim temperamentvollen 4. Satz seiner Fantasie über die Pferde «The Houyhnms» freien Lauf lassen.