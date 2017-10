Die Gesamtinszenierung steht unter der dramaturgischen Leitung von Brigitta Luisa Merki und wird in der Klosterkirche Königsfelden in Windisch in sechs Aufführungen vom 1. bis 6. Juni 2018, jeweils um 20.30 Uhr, für ein breites Publikum zu sehen sein. Mit Teresa Rotemberg, Lucía Baumgartner und Patrick Grigo konnten international gefragte Choreografen und Pädagogen mit grosser Erfahrung in Jugendprojekten für die Zusammenarbeit gewonnen werden. Die Projektleitung wurde Eliane Zgraggen übertragen.

Ein aussergewöhnliches Kunsterlebnis

Alljährlich im Mai und Juni finden in der Klosterkirche Königsfelden Produktionen statt, die von renommierten internationalen und regionalen Künstlern, Choreografinnen, Tänzern, Musikerinnen und Komponisten entwickelt werden. Die einmalige Atmosphäre der Klosterkirche garantiert aussergewöhnliche Kunsterlebnisse, in denen sich der Tanz speziell profiliert.

Im Zweijahresrhythmus entstehen pädagogische Kunstprojekte (Art Education). Die Idee dahinter: Schüler und Jugendliche aus dem Aargau entwickeln gemeinsam mit internationalen Künstlern der unterschiedlichen Sparten innovative und integrierende Tanz- und Kunstprojekte. Im Jahr 2016 waren es 120 Schülerinnen und Schüler der Schule Windisch, die für das Projekt «leise brüllen» viel Lob erhielten.