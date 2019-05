Öffnungszeiten

Das Gelände ist am Freitag, 7. Juni, ab 18 Uhr bis 2 Uhr nachts, am Samstag ab 14 Uhr bis 4 Uhr geöffnet. Welche Musiker dieses Jahr auf der Birrfeld-Bühne stehen, lesen Sie hier.

An- und Rückreise

Rund 50 Busse transportieren die Besucher aufs Birrfeld und wieder zurück. Am Freitag und am Samstag fahren die Busse im Halbstunden-Takt ab Brugg Bahnhof Campus, Baden Bahnhof West, Mellingen Lindenplatz und Lenzburg Bahnhof und wieder zurück. Am Freitagabend kostet ein Busticket 10 Franken, am Samstag 20 Franken. Wer ein Samstag-Ticket löst, kann am Freitag gratis fahren. Parkplätze in der Nähe des Festgeländes kosten 20 Franken pro Tag.

