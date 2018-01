Gleich mehrere Patrouillen rückten an mit Blaulicht und Sirene. Der Mann leistete heftigen Widerstand, konnte schliesslich – mit Unterstützung eines Diensthunds der Stadtpolizei Baden – festgenommen werden im Treppenhaus des Gebäudes an der Unteren Hofstatt. Der Beschuldigte hatte sich Schnittverletzungen an der Hand zugezogen und musste ins Spital gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach hat eine Blut- und Urinprobe angeordnet und eine Strafuntersuchung eröffnet. Zum Motiv können noch keine Angaben gemacht werden, sagt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft, am Dienstag auf Anfrage. Sobald der Mann vernehmungsfähig sei, werde er befragt. Angeordnet wurde eine fürsorgerische Unterbringung. Wo konkret, gibt die Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Im sogenannten Kornhaus an der Unteren Vorstadt in Brugg sind neben der Regionalpolizei auch das Bezirksgericht sowie weitere Amtsstellen untergebracht. Die Reparatur- und Aufräumarbeiten sind in Auftrag gegeben oder teilweise bereits erledigt, sagt Repol-Chef Heiner Hossli am Tag nach dem Vorfall. Die genaue Schadenssumme stehe noch nicht fest, mit Sicherheit betrage diese aber mehrere tausend Franken. Gross sei der Schaden vor allem am Patrouillenfahrzeug, fügt er an. «Weiter wurden in der Eingangshalle eine massive Scheibe, ein Wandbild, sowie kleinere Gegenstände beschädigt.»

Ob beim Gebäude – beispielsweise beim Zugang – spezielle Vorkehrungen getroffen werden sollen, wird derzeit abgeklärt. «Bei der Planung und beim Umbau des Kornhauses in den Jahren 2009 bis 2011 wurde ein grosses Augenmerk auf die Sicherheitseinrichtungen gelegt», erklärt Repol-Chef Hossli. Diese hätten sich grundsätzlich bewährt. «Einzelne Optimierungsmöglichkeiten werden mit den anderen Amtsstellen im Kornhaus geprüft.»