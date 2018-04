Das ambulante Angebot liegt im Trend: Mit 4930 Eingriffen im Geschäftsjahr 2017 kann das Medizinische Zentrum Brugg (MZB) erneut einen Rekordwert verzeichnen. Im Vorjahr waren es 4926 Eingriffe.

An einer Medieninformation äusserten sich die Verantwortlichen denn auch zufrieden zum Geschäftsgang: Sandra Weingart, Geschäftsleiterin; Andreas Meyenberg, ärztlicher Leiter und Vizepräsident des Verwaltungsrats, sowie Ruedi Steiner, Mitglied des Verwaltungsrats.

Das MZB, lautete das Fazit, habe sich zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution für die medizinische Grundversorgung in der Region entwickelt.

Weil sich der Mix der Eingriffe verändert und damit der medizinische Aufwand erhöht hat, liegt der Gesamtbetriebsertrag mit knapp 8 Mio. Franken allerdings um 3,5 Prozent unter dem Vorjahr. Nach Abschreibungen und Rückstellungen kann ein Jahresgewinn von rund 81 300 Franken ausgewiesen werden (Vorjahr 246 000 Franken).

Neue Leiterin der Tagesklinik

Im mittlerweile 13. Betriebsjahr konnte das MZB weitere zusätzliche Belegärzte gewinnen: Dr. med. Rebecca Königsdorfer, mit Praxisstandort in Brugg; Dr. med. Katharina Burkhard mit Praxisstandort in Leuggern sowie Dr. med. Alexandre Descloux, Dr. med. André Häfliger und Prof. Dr. med. Thomas Kocher, die in einer Gemeinschaftspraxis in Baden tätig sind.

Auf der anderen Seite waren – altersbedingt – die Abgänge zu verzeichnen von zwei langjährigen Belegärzten: Dr. med. Andreas Meyenberg und Dr. med. Mehdi Fartab, beide Mitglieder des Venenforums Aargau, haben ihre chirurgische Tätigkeit aufgegeben.

Meyenberg bleibt indes nach Beendigung seiner Belegarzttätigkeit ärztlicher Leiter des MZB. Ebenfalls eine Veränderung war zu verzeichnen in der Tagesklinik: Johanna Meier entschied sich, kürzerzutreten. Sie übergab die Leitung an ihre Stellvertretung Christine Riner. Johanna Meier, die seit Beginn im MZB tätig ist, steht der Geschäftsleiterin weiterhin als deren Stellvertretung zur Seite.