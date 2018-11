In zehn Monaten wird das Stadtfest Brugg unter dem Motto «Verfärbt» bereits der Vergangenheit angehören. Zehn Monate ist es nun auch her, seit das Stadtfest-OK im Salzhaus, umrahmt von Live-Musik und Show, potenzielle Teilnehmer und Sponsoren über die nächsten Schritte informierte. Das Kern-OK stand in farbigen Kleidern auf der Bühne und das Info-Material wurde in Taschen mit Stadtfest-Logo abgegeben, dazu gab es diverse kleine Abziehbilder. Kurz: Der Auftritt war professionell.

Bereits im September letzten Jahres fragte Stadtfest-OK-Präsident Jürg Baur am Rande einer Veranstaltung den Brugger Sänger Dino Brandao an, ob er allenfalls für das Stadtfest einen Song schreiben würde. Nach dem fulminanten Startevent Anfang 2018 im Salzhaus war vom Stadtfest-OK nichts mehr in der Öffentlichkeit zu hören. Im Moment würden Beizli-Betreiber, Kunstschaffende sowie weitere kreative und farbige Ideen für zwei tolle Festwochenenden in der zweiten August-Hälfte 2019 gesucht, hiess es im Juni von Jürg Baur, der mittlerweile zum Stadtrat gewählt worden war und auf seine ersten 100 Tage in der Exekutive zurückblickte. Auf Nachfrage der AZ wurde Mitte August die Zahl von 57 Beizlibetreiber-Anmeldungen publik, davon für 14 Grossbeizen.

Eintritt, Festpass und Show Acts

Was die Besucher an den beiden Festwochenenden auch im Bereich Unterhaltung zu erwarten haben, scheint die Bevölkerung zu interessieren. Dies zeigte sich beispielsweise auch beim Netzwerk-Apéro am Martini-Treff vor knapp zwei Wochen. Auf der entsprechenden Website Stadtfest-Brugg.ch wurden in den letzten Wochen einzig die Logos der Sponsoren publiziert, was darauf schliessen lässt, dass die Suche nach finanzieller Unterstützung ziemlich erfolgreich war.

Doch auf welche Top Acts dürfen sich die Besucher freuen? Kommen Stefanie Heinzmann, Baschi und/oder Trauffer nach Brugg? Was kostet der Festpass, den man mit dem Glücksrad auch am Stand an der Gewerbeausstellung Expo Brugg-Windisch hätte gewinnen können? Kann man den Festpass schon als Weihnachtsgeschenk kaufen? Mit diesen und weiteren Fragen zum Budget, zur Sponsorensuche und zu den Eintrittspreisen ist die AZ auf das Stadtfest-OK zugegangen. Beantwortet wurde keine der gestellten Fragen.

Kooperation mit Fachhochschule

Stattdessen teilt Stadtfest-OK-Präsident Baur mit: «Die Vorbereitungen fürs Stadtfest laufen auf Hochtouren – die Vorbereitungszeit wird immer intensiver. Vorstellungen, Wünsche, Ideen werden laufend umgesetzt, näher konstruiert, geplant.» Das OK informiere in regelmässigen Abständen die gewünschten Ansprechpartner. Anlässlich der Vereinskonferenz der Stadt Brugg informierte es die verschiedenen Vereine über den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Im Januar findet für alle Beizenbetreiber eine Informationsveranstaltung statt. Das Gewerbe und die «betroffenen Anwohner» sollen im März zu einem Austausch begrüsst werden.

Ein Beizlibetreiber sagt, dass die bisherige Stadtfest-Planung übersichtlich verlaufe und er bereits wisse, wo sein Beizli stehen werde. Zudem habe er das Gefühl, das OK nehme es sehr genau und lasse sich für die Abklärungen genügend Zeit. Im Bereich Marketing ist das Stadtfest-OK eine Kooperation mit der Fachhochschule Nordwestschweiz eingegangen. «Anlässlich der kommenden Kern-OK-Sitzung wird uns das überarbeitete Kommunikationskonzept vorgestellt», so Jürg Baur.

Und was ist mit der Lancierung des Vorverkaufs vor Weihnachten? Dazu sagt der OK-Präsident: «Leider kann ich heute noch keine definitiven Aussagen betreffend Preis und Verkauf des Festpasses machen.» Die Abklärungen dazu liefen auf Hochtouren. Die Preise der Festpässe seien abhängig von Faktoren wie Kooperation Tarifverbund, Sicherheit und Top Acts.