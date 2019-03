Die Ausbildung der Gesundheits- und Sozialberufe er-folgt an der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) in Brugg. Aufgrund der räumlichen Auslastung der BFGS Brugg an der Baslerstrasse und im Steiger sind – unter der Trägerschaft der BFGS – neu Aussenstandorte in Lenzburg (Fachangestellte Betreuung) und Rheinfelden (Fachangestellte Gesundheit) geplant. Brugg werde aber auf jeden Fall weiterhin Hauptstandort der BFGS bleiben, sagt Sprecherin Simone Strub Larcher vom kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS). Ob die Schule den nicht optimal gelegenen Brugger Standort im Steiger aufgeben wird, kann die BKS-Sprecherin nicht sagen. Nur soviel: «In Rheinfelden und Lenzburg wird aufgrund des neuen Standortkonzepts Raum frei, der bisher für die berufliche Grundbildung genutzt wurde und deshalb geeignet wäre. Die entsprechenden Verhandlungen mit den neuen Standortgemeinden müssen aber erst noch geführt werden.» Davon werde auch abhängig sein, wie das benötigte Raumprogramm in Brugg aussehen wird. Statt einer Konzentration mit der Bildung von neuen Kompetenzzentren macht der Kanton mit der Aufteilung der BFGS auf drei Gemeinden das

Gegenteil. Dazu die BKS-Sprecherin: «Wenn man die Berufsbildungslandschaft von Grund auf neu planen und bauen könnte, würde man manches vielleicht anders machen.» (CM)