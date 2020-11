«Das ist wunderbar, wie im Paradies»: Risikopatienten haben den Dorfladen ganz für sich alleine

Einen ganz besonderen Service für seine Kunden bietet Walti Suter in Oberflachs: Er hat sich entschieden, die Türen seines Dorfladens auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten für Coronarisikopatienten aufzumachen. Auf telefonische Anmeldung kommen diese so zu einem ganz privaten Einkaufserlebnis – ohne anstehen und warten zu müssen. Ein Angebot, das geschätzt und genutzt wird, wie der Fernsehsender Tele M1 berichtet. «Das ist wunderbar, wie im Paradies», erzählt Kundin Eveline Egloff im Beitrag. Endlich könne sie in Ruhe einkaufen.

Suter würde den Kunden die Einkäufe auch nach Hause liefern. Aber es sei ein Erlebnis für die Leute, wenn sie ihre Einkäufe selber erledigen können, sagt der Geschäftsführer. «Das ist eine Abwechslung.» (mhu)