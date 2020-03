Das ist der neuer Küchenchef im Kurhotel

Nach fast 37 Jahren ist der Küchenchef des Kurhotels Im Park in Schinznach-Bad, Viktor Geiser, per Ende Februar in den Ruhestand getreten. Mehr als 40 Lernende haben beim Aargauer eine Berufslehre absolviert.

Die Nachfolge als Küchenchef hat Patric Bernasconi in diesen Tagen angetreten. Die beruflichen Stationen führten den ehemaligen Stv. Bereichsleiter Küche im 4-Stern-Kurhotel Im Park vom Mittelland nach St.Moritz, an den Vierwaldstättersee und 2001 zurück in den Aargau ins Bad Schinznach. «Die Gäste und Klinikpatienten dürfen sich weiterhin auf kulinarische Genüsse mit einem feinen Gespür für Aktualität und Heimat freuen», heisst es in einer Medienmitteilung der Bad Schinznach AG.

Daniel Bieri, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freut sich über die interne Nachfolge: «Viktor Geiser hat während fast vier Jahrzehnten zum exzellenten Ruf der gastronomischen Betriebe im Bad Schinznach beigetragen», lässt sich Bieri zitieren. «Mit Patric Bernasconi freuen wir uns auf einen Küchenchef, der über 20 Jahre Berufserfahrung mitbringt und die kulinarische Philosophie des Kurhotels bestens kennt und weiterentwickeln wird.» (az)