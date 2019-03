Hobbys gibt es in allen Varianten: Einige basteln etwa gerne Modellflugzeuge, andere wiederum machen Sport, sammeln Briefmarken oder geben sich ihrer künstlerischen Ader hin. Pascale Gautschi aus Brugg fällt am ehesten in die letzte Kategorie, wobei ihr Hobby nicht gerade als eines der üblichsten gilt: Sie stellt gerne Moulagen her, also Modelle von verletzten oder verstümmelten Körperteilen, die zum Beispiel für realistische Rettungsübungen gebraucht werden. Damit angefangen hat sie Mitte der 90er-Jahre, als sie noch im Samariterverein und in der Feuerwehr mitwirkte. Dort waren oft solche Nachahmungen etwa von Verbrennungen, offenen Wunden oder abgehackten Händen oder Fingern gefragt.

In ihrem Arbeitszimmer bei ihr zu Hause zeigt Pascale Gautschi Beispiele von Objekten, die von ihr gestaltet wurden. «Sehen Sie, das ist meine Hand», sagt sie und legt eine abgehackte, aus Silikon geformte Hand neben ihre eigene. Es sei das erste Objekt aus Silikon, das sie gestaltet habe, deshalb sehe es noch nicht so professionell aus, meint sie. In der Tat aber sieht das Handmodell aus Silikon erschreckend ähnlich wie ihre eigene Hand aus. Die Fingernägel, die Hautdetails, die Farbe samt den vereinzelten Flecken und sogar der Ehering: Pascale Gautschi hat eine Kopie ihrer eigenen Hand hergestellt und den entsprechenden Armstumpf gleich noch dazu kreiert.