«Das hat mir einige Diskussionen eingebracht»: Winzer wirkte zuerst in der Waschküche

Beim Eintritt in die Kellerei von Hoss Hauksson in Rüfenach empfängt einen der Duft nach Holzfässern und Wein. Zurzeit herrscht im oberen Stockwerk Hochbetrieb, die gegorenen Trauben werden gerade in der Kelter gepresst, das Auffangbecken ist gefüllt mit dem Jungwein. Hier entsteht der neue Jahrgang der Hauksson Weine, dem Start-up-Betrieb des Isländers Hoss Hauksson.

Erst seit 2017 ist Hauksson hauptberuflich Winzer. Zuvor war er 20 Jahre lang in der Finanzbranche tätig. Nach einem Mathematik-Studium in Kalifornien arbeitete er in London und Zürich, dort lernte er seine Frau kennen. 2008 zog es ihn endgültig in die Schweiz, nach Hünenberg im Kanton Zug. Hier experimentierte er bereits einige Jahre vor dem beruflichen Wechsel zum Winzer in der eigenen Waschküche. So bestellte er 2013 eine Tonne Trauben nach Hause, um erstmals selber Wein herzustellen. «Das hat mir dann doch einige Diskussionen mit meiner Frau eingebracht», meint er schmunzelnd.

Mittlerweile hat sich Hoss Hauksson jedoch einiges aufgebaut. Mit sechs Hektaren Weinreben in den Aargauer Gemeinden Remigen und Döttingen und einer Parzelle im Tessiner Dorf Gordemo stellt er aus elf verschiedenen Traubensorten diverse Weine her. Sein Team besteht aus zwei ganzjährig Festangestellten sowie mehreren Teilzeitarbeitern im Sommer.

Schafe sollen ganzjährig in den Weinbergen bleiben

Von Beginn an verfolgte der 51-Jährige das Ziel, nach biodynamischen organischen Richtlinien zu arbeiten. Er verzichtet dafür auf Pestizide und chemische Düngemittel. Der Boden braucht zunächst einige Jahre, um sich zu erholen, funktioniert dann aber als natürlich ausgeglichenes Biotop. Um die Umstellung zu unterstützen, hält Hauksson im Winter Schafe in seinen Parzellen, diese grasen die konkurrierenden Pflanzen ab und geben die wichtigen Nährstoffe an den Boden zurück. Ab nächstem Jahr sollen die Tiere dann ganzjährig in den Weinbergen bleiben. «In den Reben soll die Natur so einen eigenen Kreislauf bilden können», erklärt Hauksson.

Die Nähe zur Natur und eine nachhaltige Kultivierung der Weinreben sind dem Isländer ein Anliegen. Er glaubt fest daran, dass die ganze Energie, die man während zwei bis drei Jahre in einen Wein investiert, später irgendwie im Produkt enthalten ist. Das Ziel des Winzers ist, so nahe wie nur möglich an die Kategorie der Naturweine heranzukommen, ohne dabei an Qualität einzubüssen. Um dies zu erreichen, wird nebst dem Verzicht auf synthetische Spritzmittel bei der Kultivierung der Weinberge auch die Zugabe von Zusatzstoffen bei der Weinherstellung minimiert.

Rosafarbene Weine als spezielles Fachgebiet

Die besondere Spezialität von Hauksson sind seine Orange-Weine. Um diese herzustellen, werden die Weissweintrauben mit der Maische vergärt, was sonst eigentlich nur bei Rotwein gemacht wird. Auf diese Weise werden alle natürlichen Aromastoffe und Vitamine aus den Traubenschalen erhalten und ins Produkt integriert, der Wein erhält dadurch die typische rosa Färbung.

In allen Produkten der Hauksson Weine steckt dementsprechend viel nachhaltige und naturnahe Arbeit. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die Weine in der Rüfenacher Kellerei ebenfalls naturbezogene Namen tragen oder die jeweiligen Rebberge bezeichnen. Zwei von Hoss Haukssons Weinen benennen isländische Begriffe: «Sólskin» (Sonnenschein) und «Tunglskin» (Mondlicht). Beide Begriffe bezeichnen Phänomene, nach denen sich die Natur und, damit einhergehend, auch die Arbeit in den Reben richtet.

Rune bedeutet «Freundschaft schliessen»

Der Name Sólskin widerspiegelt laut Hauksson gewissermassen die Essenz eines Weins: Den ganzen Sommer tanken die Trauben die Energie der Sonne, das Sonnenlicht wird so in übertragenem Sinne konzentriert, konserviert und schliesslich abgefüllt. «Es ist doch umso schöner, wenn man im Winter, wenn es nass und kalt ist, ein Stück Sonnenlicht zurückholen kann», meint Hauksson.