Der Kanton hat sich entschieden, den Fussgängerstreifen auf der Zürcherstrasse beim Bachthalen-Kreisel entfernen und das Gartentor zum Areal Königsfelden schliessen zu lassen. Gegen dieses Vorhaben reichte die SP Brugg-Windisch kurz vor der Umsetzung Einsprache ein, worauf der Kanton die Massnahme vorläufig sistiert hat (die AZ berichtete).

In der Zwischenzeit hat sich das Gartentor in gewissen Bevölkerungskreisen zu einem Politikum entwickelt. Vor gut einer Woche wurde es mit einem einfachen Veloschloss verriegelt und seit Ende letzter Woche fehlt das Tor nun komplett. Was ist passiert? Thomas Zweifel, Betriebsleiter bei der Psychiatrischen DienstenA Aargau AG (PDAG), sagt auf Nachfrage: «Das Abriegeln mit dem Veloschloss war ein Lausbubenstreich. Wir haben es sofort durchschnitten.»

Das Gartentor werde erst geschlossen, wenn der Fussgängerstreifen weg ist, so Zweifel weiter, weil dann die Situation für die Fussgänger gefährlicher wird. Zur Erinnerung: Zirka 100 Meter vom Kreisel entfernt wurde bei der Strassensanierung eine Personenunterführung gebaut, die jedoch erst von wenigen Fussgängern genutzt wird. Das will der Kanton mit entsprechenden Hinweistafeln und dem Entfernen der gelben Streifen ändern.

Dass das Gartentor nun fehlt, hat laut Thomas Zweifel von der PDAG folgende Gründe: Es wurde zur Reinigung und zum Ersetzen des Schlosses weggenommen. Vor allem nötig war der Schloss-Ersatz. Sind die Arbeiten erledigt, kommt das Tor an seinen Platz zurück. Bei weiteren illegalen Schliessaktionen mit Veloschlössern wird die PDAG sofort handeln und diese durchschneiden.