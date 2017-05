Wie gut kennen Sie das Brötliexamen? Das Brötliexamen im Eigenamt ist ein traditionelles Ereignis, das Einheimische aber auch Auswärtige begeistert. Heute ist der Anlass eine Art Kinder- und Jugendfest. Wie gut wissen Sie darüber Bescheid?

In welchen Gemeinden wird das Brötliexamen gefeiert?

Aus welchem Jahrhundert stammt der Brauch des Brötliexamens?

Auf welcher historischen Begebenheit gründet der Brauch des Brötliexamens?

Wer war Königin Agnes?

An welchem Tag fand das Brötliexamen ursprünglich statt?

An welchem Tag findet das Brötliexamen heute statt?

Wer begleicht die Ausgaben für das Brötliexamen?

Aus welchen Gründen starb das Brötliexamen beinahe aus?

Nicht bestanden Sie haben das Brötliexamen nicht bestanden.

Knapp genügend Uiuiui, gerade so knapp haben Sie dieses Examen bestanden.