181'000 Franken mehr forderten die Gemeinderäte von Windisch und Brugg von den beiden Einwohnerräten ein für die gemeinsame Ortsplanungsrevision/Nutzungsplanung. Nach dem Brugger Einwohnerrat akzeptierte auch das Windischer Gemeindeparlament die Vorlage – wenn auch zähneknirschend, aber mit 35:0 doch deutlich.

Bevor die Diskussion im Windischer Einwohnerrat zur Schulraumplanung so richtig lanciert wurde, stieg das Parlament mit einem eher lockeren Traktandum in den zweiten Teil der Doppelsitzung. Von den 36 anwesenden Einwohnerräten (von insgesamt 40) sagten alle Ja zur Kreditabrechnung der Entwicklungsstudie Areal Chapf-Dohlenzelg. Dieser betrug Fr. 153'115.50, inklusive dem bewilligten Zusatzkredit von 35'200 Franken. Die Kreditunterschreitung belief sich auf Fr. 2084.50. Damit wurde die Entwicklungsstudie über das Areal Chapf-Dohlenzelg abgeschlossen.

Die Schulraumplanung hatte ergeben, dass eine Sanierung der bestehenden Gebäude der Primarschulanlage Dohlenzelg dringend notwendig ist. Zudem müssen gemäss Gemeinderat die Schulräume im Pavillon dringend ersetzt werden.

SP stellte Rückweisungsantrag

Der zweite Teil in der Schulraumdiskussion war noch in der gleichen Sitzung mit dem Verpflichtungskredit über 1,87 Mio. Franken für die Projektierung des Neubaus der Schulanlage Dohlenzelg traktandiert. Alles andere als ein lockeres Traktandum. Emotional wurde die Debatte geführt. Gemeinderat Max Gasser (FDP) betonte beim Vorstellen der Vorlage erneut, dass das Projekt öffentlich ausgeschrieben wurde.

Im Vorfeld wurde kritisiert, dass der Gemeinderat submissionsrechtlich falsch vorgegangen sei. «Drei Planerbüros kamen daraufhin in die engere Auswahl, eines davon wurde ausgewählt. Schon früh wurde eine Begleit- sowie eine Echogruppe, bestehend aus Einwohnerräten, eingesetzt», führte Gasser aus. Und: «Der Gemeinderat hat die Direktvergabe priorisiert, weil wir so die Zügel in der Hand halten können. Wir haben ein sehr gutes Siegerprojekt.»



Brandrede der Vizepräsidentin

Eine Brandrede von Vizepräsidentin Rosi Magon (SP) führte letztlich dazu, dass detailliert über den Rückweisungsantrag seitens der SP diskutiert wurde. Und so befand sich der Rat irgendwie doch plötzlich in einer Art Detailberatung des Geschäfts, obwohl das Eintreten darauf noch gar nicht beschlossen war.

Den Rückweisungsantrag stellte die SP, weil es «unüblich ist, dass aus einer Ideenstudie gleich ein Projektvorschlag resultiert», wie Reto Candinas ausführte. Er forderte ein Konkurrenzverfahren. Der Rückweisungsantrag wurde parteiübergreifend unterstützt, weil viele Mängel in der Vorlage verorteten, beispielsweise, weil ein Finanzierungs- und Kommunikationskonzept fehlt.

Einzelne aus der SP-Fraktion sowie die SVP lehnten den Rückweisungsantrag ab. Letztlich wies der Einwohnerrat das Geschäft mit 25:9 Stimmen an den Gemeinderat zurück. Das Dohlenzelg-Projekt muss also eine Zusatzschlaufe nehmen und der Gemeinderat nochmals über die Bücher.