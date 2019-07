Mit dem Pächterwechsel im Restaurant Leue in Scherz per 1. November kommt es im Eigenamt zu Veränderungen im Gastronomie-Bereich. «Cockpit»-Wirtin Tamara Richner und -Koch Hans Jaun verlassen den Flugplatz Birrfeld und werden Pächter im «Leue» Scherz.

Der Verwaltungsrat des Restaurants Cockpit Birrfeld AG gibt nun in der aktuellen Flugpost bekannt, wer künftig im «Cockpit» übernimmt: Neue Betriebsleiterin wird Heidi Acklin per 15. Juli. «Als ausgebildete Restaurantfachfrau mit dem Wirtepatent, diversen Weiterbildungen und Erfahrungen als Geschäftsführerin und Geschäftsinhaberin in der Gastronomiebranche bringt sie beste Voraussetzungen für die anspruchsvolle Stelle mit», zeigt sich der Verwaltungsrat überzeugt.

Küchenchef wird per 1. August Michael Rautenberg. Er hat bereits Erfahrungen als Küchenchef und Betriebsleiter in verschiedenen Hotels und Restaurants gesammelt.

Aargauer Gastro-News 2019