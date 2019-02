Die Hochwassersituation spitzte sich zu im Raum Brugg, die Zivilschützer wurden kurzfristig für einen Einsatz aufgeboten. Benjamin (Name geändert) trat seinen Dienst allerdings nicht an – und musste sich deshalb vor Bezirksgericht Brugg verantworten. Zur Last gelegt wurden ihm Widerhandlung gegen das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Laut Anklageschrift hat er vorsätzlich einem Aufgebot nicht Folge geleistet, allenfalls habe er fahrlässig gehandelt. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 140 Franken sowie eine Busse von 400 Franken.

Der 33-Jährige aus dem Bezirk erschien in olivgrünem T-Shirt, dunkler Hose und Turnschuhen vor Einzelrichterin Gabriele Kerkhoven. Auf ihre Fragen gab er ruhig und eher knapp Antwort. Er sei seit rund 13 Jahren im Zivilschutz, führte er aus. In den bisher meist zweitägigen Einsätzen hätte er praktische Übungen absolviert, Wanderwege oder auch einmal einen Schulhaus-Spielplatz erstellt. Informiert über die Einsätze worden sei er jeweils 8 bis 10 Monate im Vorfeld per Brief, rund einen Monat vor Dienstantritt sei das Aufgebot eingetroffen. Zu kurzfristigen Einsätzen – solche sind möglich bei Katastrophen und Notlagen – sei es noch nie gekommen.

Bis im Januar des letzten Jahres. Einrücken müssen hätte Benjamin an einem Donnerstagmorgen, das Aufgebot hatte er Anfang der Woche im Briefkasten. Wo es allerdings liegen blieb. Gemäss Anklageschrift hätte der Beschuldigte angesichts von Wetterlage und Medieninformationen damit rechnen müssen, dass er aufgrund des befürchteten Hochwassers aufgeboten werden kann. Er habe zudem nicht sichergestellt, dass er für die Aufgebotsstelle erreichbar war. Diese war nicht im Besitz der aktuellen Mobiltelefonnummer.

Noch nie Probleme gehabt

Dass er sich der Wettersituation bewusst war, stellte Benjamin nicht in Abrede. Er habe gesehen, dass es viel Wasser geben könne. Dass er aber für einen kurzfristigen Einsatz aufgeboten werden kann, war ihm nicht bewusst. Denn dann hätte er in den vergangenen Jahren ebenfalls schon einrücken müssen. Die Post habe er, hielt er nach kurzem Überlegen fest, in besagter Woche erst am Freitagabend aus dem Briefkasten genommen. Diesen leere er jeweils alle vier bis fünf Tage. Probleme habe er deswegen bis anhin nie gehabt, etwas verpasst auch nicht, antwortete er auf die entsprechende Frage von Gerichtspräsidentin Kerkhoven. Hätte er das Zivilschutz-Aufgebot gesehen, wäre er eingerückt, versicherte er. Dies wäre mit grösster Wahrscheinlichkeit auch vom Arbeitgeber aus möglich gewesen.

Ebenfalls bestritt Benjamin nicht, dass er nicht erreichbar war. Die Liste mit den Telefonnummern aller Dienstpflichtigen sei jeweils bei Einsätzen oder Ausbildungen aktualisiert worden. Er habe seinerzeit seine Geschäftsnummer angegeben. Dieses Mobilitelefon funktioniere seit Ende 2017 nicht mehr. Den Anruf auf das Festnetz habe er offenbar nicht gehört, die E-Mails rufe er nicht regelmässig ab.