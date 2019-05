Der Geruch von Farbe erfüllt die Luft. Es zischt. Es klackert. Eine blaue Farbwolke steigt in die Höhe. Mit der Spraydose in der Hand, den Blick starr auf die Wand gerichtet, haben sich gestern 15 Bezirksschüler an der Fassade des alten Realschulhauses in Schinznach-Dorf zu schaffen gemacht.

Keine illegale Aktion, nein: Es handelt sich um dass Abschlussprojekt des Zeichenunterrichts. «Ich habe bisher mit jeder Abschlussklasse ein Sprayprojekt lanciert», erklärt David Burch, Zeichnungslehrer. Für dieses Jahr bot sich das alte Realschulhaus an, denn bereits seit einiger Zeit ist klar, das Gebäude wird abgerissen. «Ich habe daher ziemlich schnell die Erlaubnis für diese Aktion vom Gemeinderat erhalten», so Burch.

Gestern haben also die Spray-Arbeiten begonnen: Die Klasse 3B hat den Schriftzug «Schinznach-Dorf 19» auf die Fassade gesprayt. Jeder Schüler erhielt einen Buchstaben und durfte diesen gestalten, vorzeichnen und schliesslich sprayen. Natürlich erhält jeder Buchstabe auch noch ein sogenanntes «tag» – eine Künstlerunterschrift. Nächste Woche ergänzt dann die Klasse 3a das Ganze mit dem Schriftzug «We’re all loving» das Fassaden-Bild. Schlussendlich steht zu Deutsch «Wir alle lieben Schinznach-Dorf 19» auf dem alten Realschulhaus.