Nach 35 Jahren und 72 Theaterstücken ist Schluss: Regisseur Rico Spring präsentiert dieses Jahr im Aargauischen Freilichttheater sein Abschlussstück. Eine «schwarze Dramödie» soll es sein mit dem Namen «Traum oder Wörklichkeit?».

Er habe Ideen aus drei bereits geschriebenen Stücken sowie einem gewissen Anteil neuer Ideen zusammengemixt, sagt Spring. «Bei diesem Stück spielen wir mit den Nerven unserer Zuschauer und fordern ihre Gefühle bis zum Anschlag heraus.» Bis zum Schluss präsentiere man dem Publikum «häppchenweise die Wahrheit und nichts als die Wahrheit», heisst es. Oder doch nicht? Ist am Ende doch alles nur ein Traum?

Im Stück sind zwei Familien im Fokus: die Familie Grunder und die Familie Rohrbach. Michael Grunder hat seine Frau und seinen Sohn verloren. Durch die Einzonung seines Landes in die Bauzone wurde er ein reicher Mann. Blöd, dass die beiden anderen Kinder nur aufs Geld aus sind. Denn Michael Grunder plant, eine Stiftung zu gründen und ein Reha-Center zu bauen. Das passt den Kindern gar nicht und sie planen, ihren Vater umzubringen.

Ein Unfall mit Folgen

Auf der anderen Seite ist da Herrmann Rohrbach, Kriminalist und ein Ekel von Mensch. Er aber ist auch der Freund von Michael Grunder. Dieser erzählt Herrmann von den Mordplänen seiner Kinder. Allerdings hat Herrmann auch ein Verhältnis mit der neuen Ehefrau von Michael. Auf einer gemeinsamen Fahrt ins Einkaufscenter bummelt vor ihnen ein Auto, das sich partout nicht überholen lässt.

Peter Walter fährt in seinem Auto gemütlich zu seiner Braut. Als der Raser hinter ihm endlich überholt, knallt es plötzlich. Peter erwacht und spürt noch alle Knochen, nur ist er absolut nicht mehr dort, wo er denkt zu sein. Was ist Traum, was Wirklichkeit?

Völlig neu konzipiert wurde das Gastrokonzept des Aargauischen Freilichts. Das Festzelt wird drei Meter länger, weil es mehr Platz braucht. Es wird verschiedene Essensstationen geben, insgesamt vier bis fünf. Die Veranstalter erhoffen sich davon weniger Warteschlangen vor den Foodständen. Um die Wartezeit noch mehr zu verkürzen, wird die Vorspeise direkt an den Platz gebracht.

Mehr Beinfreiheit für die Gäste

Vergrössert wird zudem die Tribüne. Die Gäste haben neu 20 Zentimeter mehr Beinfreiheit. «Die Konsequenz davon ist, dass wir auch das Dach anpassen müssen. Der Vorteil ist, dass das Dach proportional grösser wird und auch die ersten Reihen bei Regen im Trockenen sitzen werden», sagt Rico Spring.

Erweitert wird das Programm mit einem Angebot des Legionärspfads. Interessierte können eine 90-minütige Führung buchen. Von der Dorfturnhalle in Windisch gehts mit dem Shuttlebus zum Amphi, von dort zu Fuss in die Klosterkirche und weiter in die Mannschaftsräume der Römer.

Die Proben haben am 29. April begonnen. Bis zu den Sommerferien finden 34 Proben statt, nach den Ferien wird ein Intensivwochenende durchgeführt. Rico Spring will möglichst wenig freie Zeit seiner Schauspieler beanspruchen und beginnt daher nicht ein halbes Jahr im Voraus mit den Proben. Sein Spruch lautet daher seit je: «Kurz, aber saumässig schmerzvoll.»

Aargauisches Freilicht bei der Dorfturnhalle in Windisch ab 26. Juli (Premiere). Derniere am 24. August. Vorverkauf via www.freilicht-spektakel.ch, bei den Poststellen im Raum Brugg-Windisch oder bei Brugg Regio. Tickets ab 58 Franken für Erwachsene.