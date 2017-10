André Guillet ist bereit, eine Legislatur anzuhängen. Sollte sich aber in der Zwischenzeit jemand für das Amt interessieren, würde er früher zurücktreten. Grundsätzlich bereitet ihm das Amt Freude und er schätzt die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Behörde und auf der Verwaltung. Er hofft, dass sich in Zukunft mehr Leute für ein Amt interessieren. «Es ist zwar als Schweizer keine Pflicht, sich zu engagieren, aber schön wäre es schon, wenn man sich für ein paar Jahre in den Dienst der Gesellschaft stellt», sagt Guillet.