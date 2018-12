Der Kanton setzt bezüglich Zentrumsentlastung auf einen langen Tunnel unter der Aare. Das wurde am Montag bekannt. Der Tunnel ist eine der wichtigsten Massnahmen im Raum Brugg-Windisch im Rahmen der Ostaargauischen Strassenentwicklung (Oase). Bemerkenswert: Mit dem Tunnel weicht das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) von den bisherigen beiden Strassenvarianten über die Aare ab.

Beide Varianten, die im Jahr 2017 im Richtplan auf Stufe Zwischenergebnis eingetragen wurden, seien technisch und verkehrlich machbar, sagt Frank Rüede, Projektleiter in der Abteilung Verkehr des BVU. «Die beiden Varianten 2017 über die Aare tangieren diverse nationale und kantonale Schutzgebiete. Die umweltrechtliche Machbarkeit ist aufgrund von Gesprächen mit Fachstellen und der Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Anhörung als ‹nicht einfach› einzustufen», sagt er auf Nachfrage der AZ. «Im Rahmen der Vertiefungsarbeiten in Richtung Festsetzung stellte sich also die Frage, ob neben den beiden oberirdischen Varianten auch eine unterirdische mit tragbaren Kosten zu finden ist.» Die zusätzlichen Untersuchungen zu Geologie und Hydrogeologie, die Ende 2017 gemacht wurden, hätten gezeigt, dass «die Grundwasserströme nicht unzulässig tangiert würden und die Kosten einer Tunnelvariante tragbar erscheinen».

Technisch und verkehrlich machbar

Bis im Frühling 2018 lagen zwei Varianten auf dem Tisch. Eine optimierte Variante über die Aare – bei der heute bestehenden Brücke – und die neue Variante unter der Aare. «Das BVU hat zusammen mit den Gemeinden Brugg, Windisch, Hausen und Gebenstorf unter Abwägung der relevanten Kriterien einen Entscheidungsprozess geführt, der zur neuen Bestvariante unter der Aare führte», erklärt Rüede.