Im Familienzentrum Brugg an der Laurstrasse 11 herrscht an diesem Freitagnachmittag eine ausgelassene Stimmung: Ein Kindergeburtstag ist im Gange. In einem Zimmer abseits des Trubels ist es hingegen still. Dort sitzen Dia und Siljan, vor sich Hefte, Ordner und Etuis.

Siljan ist Dias Nachhilfelehrer. Wie jeden Freitagnachmittag treffen sie sich in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Brugg für eine Nachhilfelektion. Dia ist 11 Jahre alt und besucht die 5. Primarklasse. «Meine Mutter schlug mir vor, die Nachhilfe zu besuchen, da meine Noten nicht so gut waren», erzählt Dia.

Seit Mitte Oktober gibt ihr Siljan Nachhilfe in verschiedenen Fächern, von Mathematik über Sprachen bis hin zu Realien. Meistens konzentrieren sich die beiden auf das Fach, in dem gerade eine Prüfung ansteht.