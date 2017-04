Während der rund einstündigen Fahrt vom Vereinshaus im Geissenschachen bis zur Eisenbahnbrücke in Umiken galt es, einige Hindernisse zu überwinden. «Dank des niedrigen Wasserstands war die Fahrt jedoch insgesamt sehr angenehm und leicht zu meistern», sagt Pascal Schaffner, Teamleiter der Fahrübung, zufrieden.

Die «Chäschüechlifahrt», die jedes Jahr stattfindet, ist der Startschuss für die neue Saison des Pontonier-Sportvereins. Dieser besteht aus aktuell 25 Mitgliedern, die aktiv an den Wettkämpfen teilnehmen. Das jüngste Pontonier-Sportverein-Mitglied ist 10, das älteste 79 Jahre alt. Doch bereits Ende März wird fleissig trainiert. «Kurz nach der Zeitumstellung beginnen wir jeweils mit dem Training, das zwei Mal wöchentlich am Abend stattfindet», sagte Schaffner. Er führte die Gruppe auf den Felsen, den alle «Loreley-Felsen» von Brugg nennen. Der offizielle Name ist keinem der Mitglieder bekannt. «Hier auf dem Felsen geniessen wir jeweils den Apéro, der vom Verein gesponsert wird, bevor es mit den Booten wieder flussabwärts zum Vereinshaus geht.»

Behördenvertreter beeindruckt

Anders als bei der Fahrt flussaufwärts, wo für die Boote Seilunterstützung benötigt wurde, geht es flussabwärts ring. Nachdem alle Geräte wieder im ehemaligen Vereinshaus verstaut wurden, trafen sich die Mitglieder des Pontonier-Sportvereins Brugg zum «Chäschüechli-Esse» im jetzigen Vereinshaus. Präsident Peter Lüscher eröffnete das Essen mit einer kurzen Rede. Auch Rosi Magon, Vizeammann der Gemeinde Windisch und Reto Wettstein, Stadtrat von Brugg, sind sichtlich beeindruckt vom Erlebnis auf der Aare und beglückwünschen den Verein in einer kurzen Ansprache zur erfolgreichen «Chäschüechlifahrt».