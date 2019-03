«Dancing Classrooms» wurde 1994 im Amerika erfunden. In der Deutschschweiz haben in den vergangenen Jahren bereits 280 Klassen teilgenommen; auf dem Bözberg sind neben den 18 Viertklässlern von Lehrer Mario Bucher auch die 18 Fünftklässler von Rebekka Scartazzini mit dabei.

Für Mario Bucher hat sich die Teilnahme am Projekt «Dancing Classrooms», das vom Bildungsdepartement des Kantons finanziell unterstützt wird, schon jetzt gelohnt. «Die Klasse ist ruhiger geworden und der Umgang miteinander respektvoller. Zusammen zu tanzen ist eine Form der Kommunikation. Was die Kinder dabei lerne, wirkt sich auch auf die Kommunikation während den andern Lektionen aus.»

Im April ist Aufführung

Am Anfang seien allerdings weder die Mädchen noch die Buben davon begeistert gewesen, einander so nah zu sein, sagt der Lehrer. «Inzwischen haben sich alle daran gewöhnt.»

Am Donnerstag, 4. April, 19 Uhr, findet in der Sporthalle Bözberg eine öffentliche Aufführung der tanzenden Viert- und Fünftklässler statt.