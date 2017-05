Hanni wurde Lehrerin, Ruedi Schreiner. Er baute mit seinem Bruder ein Geschäft auf. Zwischendurch zog es Hanni auf die Flugplätze, um Flugstunden zu absolvieren. Das Paar schmiedete Pläne, wollte in die USA auswandern. Während Ruedi noch seinen Militärdienst beenden musste, ging Hanni bereits vor, ergatterte sich eine Green Card für die USA. Ausserhalb von New York fand sie einen Flugplatz. An den ersten Flug erinnert sie sich gut. «Ich genoss es, über diese weite Landschaft mit Wiesen und Wäldern zu fliegen. Bis ich merkte, dass ich vielleicht auch noch navigieren sollte.» In der Schweiz kannte sie die Landschaft von oben ausgezeichnet und konnte sich problemlos orientieren. Aus Gewohnheit versuchte sie das auch in New York und merkte: Das geht nicht. «Ich war gottenfroh, dass ich den Flugplatz wieder fand», scherzt sie. Der Traum vom Auswandern platzte. Ärztliche Untersuchungen zeigten einen Schatten auf Ruedis Lunge. Die Einreise wurde ihm verweigert.

Der Crash im Birrfeld

So bauten sich die Vögelis ihr Leben in der Schweiz auf. Gemeinsam nahmen sie Segelflugkurse, Hanni regelmässiger als Ruedi. In besonderer Erinnerung ist ihr auch ein Crash auf das Dach des Hangars im Birrfeld. «Das ist saublöd gelaufen», sagt sie. «Die Helfer am Boden liessen die Flügel des Fliegers zu spät los und dann riss auch noch das Seil», erinnert sie sich. «Ich hatte die Wahl, ob ich auf die Motorflugzeuge am Boden knallen soll oder auf das Dach des Hangars.»

Dass eine Frau überhaupt flog, war zwar ungewöhnlich zu dieser Zeit. Probleme hatte Hanni Vögeli deshalb aber nie. Allerdings bedauert sie es, dass sich nicht mehr Frauen getrauen, Pilotin zu werden. «Einerseits mangelt es an Frauen, die das unbedingt wollen. Andererseits hat es auch mit der Langsamdenkerei in unserer Gesellschaft zu tun. Dabei haben die Frauen doch bewiesen, dass sie in der Fliegerei kein Risiko sind.» Auch ihr Mann liess sie ihr Hobby ausüben. «Hätte ich Hanni nicht fliegen lassen, dann wäre sie mir davongeflogen», sagt er. Irgendwann nach der Geburt des zweiten Kindes hörte Hanni Vögeli mit der Fliegerei ganz auf.

Im Herzen aber und mit den Erinnerungen im Kopf hebt sie noch heute manchmal ab.

Im August sind Hanni und Ruedi Vögeli 60 Jahre verheiratet. Sie bringen uns zurück an den Bahnhof. Dort sagt Ruedi: «Ich könnte es noch 120 Jahre mit Hanni aushalten. Sie ist eine formidable Frau.»