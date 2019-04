Schwarz-Weiss so weit das Auge reicht. 162 Kinder, gekleidet in einem Juventus-Tenue, trainieren diese Woche im Juventus Camp in Birr. Es ist bereits die siebte Austragung der Trainingswoche. An fünf Tagen werden die kleinen Messis und Ronaldos von fünf qualifizierten Juventus-Trainern und 12 lokalen Coaches trainiert.

«Dai dai ragazzi, molto bene!», hört man immer wieder über den ganzen Platz. Die Trainer fordern viel, sind aber auch für Spässchen zu haben. «Genau das ist unser Erfolgsrezept. Die Kinder lernen viel und haben gleichzeitig eine Menge Spass. Wenn sie mit einem Lächeln nach Hause gehen, haben wir unser Ziel erreicht», sagt Giovanni Carta, Präsident vom FC Birr.