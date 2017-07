«Und ich werde Coiffeur», meint der kleine Dällebach Kari trotzig, der ob seiner Hasenscharte viel bösen Spott der Kinder erfahren muss. Selbst von der gestrengen Lehrerin – «bei mir gibt’s keine Extrawürste» – erfährt er kein Verständnis dafür, dass er einfach nicht singen kann. Immerhin setzt sich die Fabrikantentochter Annemarie für Kari ein. Man ahnt bereits, dass sie in seinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen wird. Am Bühnenrand stehen derweil die Alter Egos des kleinen Kari Dällebach – der ältere und der alte Dällenbach – und lassen sozusagen ihre durch Hohn und Spott geprägte Kindheit Revue passieren.

Kein Sauglattismus

Es ist kein einfaches Unterfangen, das Leben des Berner Coiffeurmeisters Karl Tellenbach (1877 bis 1931), der ob seines träfen Witzes weit über die Bundesstadt hinaus zum Begriff geworden ist, auf eine Freilichtbühne zu bringen. Gross ist die Gefahr, ob all der Dällenbachschen Witze und Sprüche in blossen Sauglattismus abzugleiten. Natürlich kommen diese Witze auch auf der Freilichtbühne bei der Turnhalle Dorf in Windisch nicht zu kurz. Wie etwa derjenige, als der betrunkene Dällebach auf die Frage des Polizisten, welche beiden Italiener ihn denn zu Boden geworfen hätten, meint: «Dr Chianti u dr Barbera.»

Dällebach Kari – dem auch Mani Matter mit seiner Ballade «S’isch einisch eine gsi» ein Denkmal gesetzt hat – sei mehr als ein Sprücheklopfer gewesen, stellt Peter Locher, Autor und Regisseur des Freilichtstücks, im Programmheft fest. Locher und seiner Truppe, so viel sei vorweggenommen, gelingt es auf eindrückliche Weise, das tragische Schicksal dieses Dällebach Kari darzustellen. Eines Mannes, dem die Heirat mit seiner Jugendliebe Annemarie verwehrt wird und der trotz all des Gelächters, das er mit seinen Sprüchen um sich herum auslöst, einsam und traurig bleibt. Der grosse Applaus an der Premiere am Donnerstagabend hat das jedenfalls bewiesen.

Dafür betreiben die Freilichtspektakel-Leute einen beachtlichen Aufwand. Das betrifft nicht nur die auch zahlenmässig beeindruckende Truppe – die Hauptrolle des Dällebach Kari ist mit Noah Giger, Benjamin und Peter Waber gleich dreimal und die der Annemarie mit Moana Bircher und Alexandra Behrendt zweimal besetzt. Für Live-Musik sorgen Marc Frey und seine Band, und auch die Gastronomie, in der Produktionsleiter Rico Spring, sozusagen der Vater der Aargauer Freilichtspektakel, herumwirbelt, lässt keine Wünsche offen. Sogar die Krähen auf den Bäumen rund um die Bühne setzen hie und da, oft nicht unpassend, mit ihrem Gekrächze ein.

Es gibt kein Happy End

Dällebach Kari jedenfalls wird Coiffeur, und das schon bald mit eigenem Geschäft. In diesem liebevoll in zeitgenössischem Stil nachgebauten Coiffeursalon – der bei Bedarf buchstäblich in den Hintergrund rückt – und in Dällebachs Stammbeiz Grüneck nimmt das Schicksal unerbittlich seinen Lauf. Vor allem aber im grossbürgerlichen Salon des Fabrikanten Geiser, wo Dällebach Kari um Annemaries Hand anhält und schnöde abgefertigt wird. «Was, ein Coiffeur, der auf Trinkgeld angewiesen ist, für meine Tochter?», braust Erwin Geiser auf. An diesem Lauf der Dinge vermögen die patente «Grüneck»-Wirtin und das rührend-liebevolle «leichte Mädchen» Topsy nichts zu ändern. Schon gar nicht die Saufkumpane mit ihrem lustigen Lotterleben.

Und die unerwartete Wende, die für Dällebach Kari doch noch auf ein Glück mit seiner Annemarie hoffen lässt, kommt zu spät. Schon berührend, diese Geschichte und wie sie dargestellt wird.

