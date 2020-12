«Da Vinci» schliesst nach 40 Jahren: Mit trendigen Föhnfrisuren sorgte der Salon für Furore

Ein kreativer Beruf, der etwas mit Mode und Menschen zu tun hat: Davon träumte Vincenzo Barra schon als kleiner Junge. Im Alter von zwölf Jahren schnupperte er bereits in einem Coiffeursalon in Süditalien. Dabei machte es ihm nichts aus, den Boden zu wischen und in der benachbarten Bar Kaffee für die Kundschaft zu holen. Die Hauptsache war, dass er hautnah mitverfolgen konnte, wie trendige Frisuren entstehen. Nach der Schule erlernte er das Handwerk der exakten Haarschnitte von Grund auf.

Über ein halbes Jahrhundert später sitzt der 71-Jährige für das Gespräch mit dieser Zeitung auf einem Drehstuhl in seinem eigenen Coiffeursalon Da Vinci, den er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Gaetano in Brugg führt. Ende Jahr übernimmt hier ein Jungunternehmen. Gerne hätte sich Vincenzo bei einem letzten Haarschnitt persönlich von seinen Kundinnen verabschiedet. Doch das ist nicht mehr möglich.

Da er in der Coronakrise zu den Risikopatienten zählt, musste er im März von einem Tag auf den anderen mit seiner Leidenschaft aufhören. Sein Bruder und Geschäftspartner Gaetano übernahm daraufhin das Zepter. Vincenzos Ehefrau Madeleine kümmert sich seit eh und je zuverlässig um alle Arbeiten im Hintergrund sowie um das Administrative.

Der Salon wird renoviert, das Team weiterbeschäftigt

«Wir sind froh und stolz darauf, dass die Geschichte des Coiffeursalons Da Vinci nach 40 Jahren am gleichen Ort und mit dem bewährten Namen weitergeht», sind sich die beiden Brüder einig. Dank dem Zusammenschluss mit dem Coiffeur La Estrada an der Hauptstrasse in der Brugger Altstadt wird der Salon Da Vinci an der Laurstrasse renoviert und das gesamte Team inklusive der Lernenden in dieser schwierigen Coronazeit weiterbeschäftigt. «Die zentralen Werte Persönlichkeit, Freundlichkeit, Professionalität und Qualität, die uns stets sehr wichtig waren, bleiben so in Zukunft bestehen», betont der Damencoiffeur Vincenzo Barra.

Dieser war 18 Jahre alt, als seine Familie aus der Nähe von Neapel nach Brugg zog. Gaetano kam zwei Jahre später in die Schweiz. Er schloss zuerst noch die Schule in Süditalien ab, bevor er dann eine Lehre als Herrencoiffeur absolvierte im Salon in Schinznach-Dorf, in dem Vincenzo bereits Arbeit gefunden hatte. Ein gemeinsamer Freund ermöglichte den Brüdern Barra bald darauf, während mehrerer Jahre weitere Berufserfahrung in einem renommierten Coiffeursalon im Zürcher Oberland zu sammeln – an den Standorten Wetzikon und Uster. Bereits im Jahr 1971 hatte Vincenzo seine spätere Ehefrau Madeleine kennen gelernt. Bald darauf bot er ihr an, im Salon mitzuarbeiten.

Kundinnen kamen aus der ganzen Schweiz nach Brugg

Zusammen mit Gaetano eröffnete das Trio Barra am 15. Oktober 1980 das eigene, neu eingerichtete Geschäft im damaligen Postgebäude in Brugg. Durch aktive und erfolgreiche Teilnahme an nationalen und internationalen Frisurenwettbewerben und Modeschauen machten sich die beiden Brüder in der Coiffeurszene einen Namen mit den neusten Techniken. Die Mode der ersten Föhnfrisuren beherrschte Vincenzo bis zur Perfektion. «Auf der Strasse erkannte ich die Frisuren, die in unserem Salon entstanden waren», erinnert sich Madeleine Barra, die auch mal selber einsprang, wenn Not an der Frau war. Die Kundinnen kamen aus der ganzen Schweiz nach Brugg, um sich von Vincenzo einen Haarschnitt und eine topmodische Frisur verpassen zu lassen.