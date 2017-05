Am 21. Mai wird der Nachfolger für die heutige Regierungsrätin und frühere Bezirksrichterin Franziska Roth (SVP) am Bezirksgericht Brugg gewählt. Andreas Wagner (SP) aus Oberflachs und Sandro Rossi (SVP) aus Brugg kämpfen um den freien Sitz. Einige Parteien haben im Vorfeld Hearings durchgeführt. So auch die CVP, die nun als letzte Partei noch bekannt gegeben hat, wen sie unterstützt.

Nach dem Hearing vom Donnerstagabend, zu dem beide Bezirksgerichtspräsidiumskandidaten eingeladen waren, fiel der Entscheid. In separaten Interviews hat der Vorstand der CVP Bezirkspartei Brugg die Kandidaten geprüft. Das Resultat: «Aufgrund des überzeugenden Gesamteindrucks und der breit gefächerten bisherigen Berufstätigkeit empfiehlt der Vorstand der CVP Bezirk Brugg Andreas Wagner zur Wahl als Gerichtspräsident», informiert Präsident Marijan Detelic am Freitagmorgen.

Leistungsausweis hat überzeugt

Unterstützung erhält Andreas Wagner ebenfalls – nebst natürlich seiner Partei der SP – von den Grünen. Auf ein Hearing mit den beiden Kandidaten habe die Partei verzichtet, sagt Bezirkspräsident Robert Obrist auf Nachfrage. «Dies, weil uns Andreas Wagner aufgrund seiner bisherigen beruflichen Tätigkeit als Kandidat überzeugt und wir das in der SP gepflegte Rechtsverständnis gegenüber demjenigen der SVP bevorzugen.»

Andreas Wagner unterstützen die Grünen zudem, «weil wir der Meinung sind, dass die unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Haltungen im Gerichtspräsidium vertreten sein sollen», begründet Obrist. «Überzeugt hat uns insbesondere sein Leistungsausweis in verschiedenen Tätigkeiten.» Als Delegierter des IKRK, und mit seiner vielseitigen beruflichen Erfahrung bringe Andreas Wagner aus Sicht der Grünen die besten Voraussetzungen für dieses wichtige Amt mit. «Auch seine Ausbildung als Mediator erachten wir als eine wertvolle Ergänzung für eine Tätigkeit als Gerichtspräsident», ergänzt Robert Obrist.

FDP: «SVP hat Anrecht auf Sitz»

Bereits früh ihre Meinung kundgetan haben nebst den Grünen auch die FDP, die EVP und die GLP. Bei der FDP ist es ganz offensichtlich: Sie unterstützt SVP-Kandidat Sandro Rossi im Wahlkampf. Das ist auch auf den Plakaten und in Inseraten unübersehbar. «Für die FDP war von Anfang an klar, dass die SVP Anrecht darauf hat, den Sitz von Franziska Roth wieder zu besetzen und, falls eine geeignete Kandidatur vorliegt, diese zu unterstützen», sagt Willi Wengi, Präsident der FDP Bezirk Brugg. «Die SP hat bei den letzten Gesamterneuerungswahlen, mangels eigenen Möglichkeiten, den Sitz am Bezirksgericht Brugg den Grünliberalen überlassen.» Wenn dieser Sitz dann wieder zur Wahl stünde, würde die FDP gleich vorgehen, so Wengi. «Bisher hatte man die stille Übereinkunft, die Sitzansprüche nicht anzugreifen.»

Ein weiteres Argument für den Entscheid der FDP sei, dass viele Mitglieder, Vorstandsmitglieder und Entscheidungsträger der FDP Sandro Rossi persönlich aus diversen Tätigkeiten kennen würden. So habe zum Beispiel auch der verstorbene Hansruedi Rohr (FDP-Vorstandsmitglied) der FDP Sandro Rossi ausdrücklich zur Wahl empfohlen. «Sandro Rossi kennt die Aargauer Justiz aus verschiedenen Funktionen», argumentiert Wengi. «Er kann aus seiner Erfahrung als Leitender Staatsanwalt einen Betrieb führen und hat insbesondere einschlägige Erfahrungen im Straf- und Strafprozessrecht.» Am Bezirksgericht Brugg würden diese strafrechtlichen Kompetenzen zur Zeit fehlen, da die beiden jetzigen Präsidentinnen ihre Stärken mehr im Privatrecht (Familienrecht, Vertragsrecht etc.) hätten.

Auch ausserhalb der Justiz ist Sandro Rossi in Brugg bekannt, durch sein Engagement in der Feuerwehr und seit Kurzem auch im Einwohnerrat, wie die FDP anführt. «Wir kennen nicht nur seine fachlichen, sondern auch seine Sozialkompetenz, seine Teamfähigkeit und seine Führungskompetenz», sagt Wengi. «Dies nicht aus einem Hearing, sondern als Tatbeweis über lange Zeit.»

EVP: «Es sind beide wählbar»

Während sich also die Grünen und die CVP hinter Andreas Wagner sowie die FDP hinter Sandro Rossi stellen, haben die EVP und die Grünliberalen Stimmfreigabe erteilt.

Die EVP hatte ein Hearing durchgeführt und daraufhin diesen Entscheid gefällt. In einer schriftlichen Stellungnahme heisst es: «Es war informativ und eindrücklich, sowohl Sandro Rossi (SVP) wie auch Andreas Wagner (SP) einerseits persönlich, andererseits fachlich etwas besser kennen zu lernen.»

Während Wagner mit seiner breiteren Ausbildung und seiner Auslanderfahrung punkten konnte, habe Rossi mit seinen gut verständlichen Formulierungen und seinen langjährigen Kenntnissen aus dem Aargauer Rechtssystem beeindruckt. «Es zeigte sich schnell, dass beide Kandidaten über ein fundiertes Fachwissen verfügen, als Persönlichkeit überzeugen können und menschlich nahbar sind, ohne irgendwie eine (partei-)ideologische Tendenz zu zeigen.» In der Diskussion seien die Mitglieder der EVP Bezirkspartei schnell auf den Punkt gekommen, dass sie sich Wagner wie Rossi sehr gut als Gerichtspräsident vorstellen können.