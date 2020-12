«Corona isoliert die Bedürftigen»: So wird ihnen trotzdem geholfen

Weihnachten gilt als das Fest der Familie und Geborgenheit, kann aber auch die Einsamkeit bei gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen fördern. Die Coronakrise verstärkt diesen Effekt zusätzlich.

«Weihnachten ist eine wichtige Zeit für die Heilsarmee», sagt Markus Kunz, Standortleiter der Heilsarmee Aargau Ost in Umiken. «Besonders auch in der Coronakrise helfen wir Menschen in Notlagen mit finanzieller Unterstützung, Passantenhilfe, unserem Seelsorgedienst und den Sozialstudios, die wir zur Verfügung stellen.»

«Menschen leiden in Coronazeiten an Einsamkeit»

Wegen der Coronakrise mussten jedoch diverse Konzepte der Heilsarmee angepasst werden. «Unsere regelmässigen Angebote wie Gesprächsgruppen, ­KafiTräff, BabySong und das Kinderfest sind zurzeit eingestellt. Die Sicherheit geht natürlich vor. Wir führen Aktivitäten nur gemäss gültigen BAG-Richtlinien durch. Dazu gehören die Gottesdienste sowie die Vermietung unserer Sozialstudios gemäss Schutzkonzept.» Die drei möblierten Sozialstudios der Heilsarmee bieten Menschen in einer Notlage eine kurzfristige und temporäre Unterkunft. Alle drei verfügen jeweils über einen separaten Eingang, um die Hilfsbedürftigen zu schützen.

«Uns ist bewusst, dass gerade auch in Coronazeiten die Menschen von der Gesellschaft isoliert sind und grosse Not und Einsamkeit leiden», schildert Kunz die Lage. «Umso betroffener sind wir, dass die diesjährige offene Weihnachtsfeier am 24. Dezember abgesagt werden musste.»

Die traditionelle Topfkollekte werde aber durchgeführt, erklärt er weiter. Diese findet morgen am 19. Dezember auf dem Neumarktplatz in Brugg statt. «Nur die Musikanten und Sänger dürfen den Event coronabedingt nicht begleiten. Wir sind aber dankbar, dass wir uns an diesen Anlässen überhaupt für bedürftige Menschen und regionale Projekte einsetzen können. Die Sammlung ermöglicht es uns, unsere diakonischen und sozialen Projekte zu finanzieren», erklärt der Standortleiter.

Die Arbeit der Heilsarmee werde ausserdem von vielen freiwilligen Helfern und Mitarbeitenden unterstützt, hält Markus Kunz fest: «Ohne die Spenden und die grosse Solidarität der Volontäre wäre es nicht möglich, gesellschaftlich ausgegrenzten Menschen neuen Lebensmut zu schenken und deren Bedürfnisse zu erfüllen.»

Veranstaltung

