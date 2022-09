Clean-Up-Day Mitte September räumt die Schweiz auf – die Region Brugg nur vereinzelt Am Clean-Up-Day machen vier Gemeinden aus dem Bezirk mit. Die anderen haben den Anlass nicht auf dem Radar oder beteiligen sich aus anderen Gründen nicht daran.

Villnachern nimmt bereits zum dritten Mal am Clean-Up-Day teil. zvg

Mitte September wird aufgeräumt – und zwar weltweit. Denn am 17. September ist der World-Clean-Up-Day, eine internationale Aktion zur Beseitigung von Abfall. Laut der Website der Bewegung haben 2021 über 8,5 Millionen Menschen in 191 Ländern teilgenommen.

Auch die Schweiz macht mit. In vielen Ortschaften finden am 16. und 17. September Aufräumaktionen statt. Die AZ hat sich erkundigt, wie es diesbezüglich in der Region Brugg aussieht.

Schwerpunkt wird woanders gesetzt

Kurz und knapp: Vier Gemeinden nehmen am Clean-Up-Day teil, die restlichen nicht, und Habsburg konnte zum aktuellen Zeitpunkt keine Auskunft geben. In der Stadt Brugg werden die Institution für Arbeitsintegration Visio Coaching sowie einzelne Schulklassen teilnehmen.

Als Gründe für die fehlende Beteiligung werden am häufigsten genannt: Die Gemeinde hat den Clean-Up-Day nicht auf dem Radar, es fehlen Leute, die den Anlass organisieren oder Littering ist kein grosses Problem in der Gemeinde und entsprechend sieht man keinen Grund, am Clean-Up-Day mitzumachen. Monika Baumgartner, Gemeindeschreiberin von Mandach, erklärt: «In unserem überschaubaren Dorf ist Littering kein grosses Thema, weshalb wir unsere Schwerpunkte bei anderen Themen wie zum Beispiel Neophyten setzen.»

Villnachern macht bereits zum dritten Mal am Clean-Up-Day mit

Schon fast ein alter Hase in Sachen Aufräumaktion ist Villnachern. Das Dorf macht am Freitag, 16. September, bereits zum dritten Mal mit. Die Gemeinde habe zwar nicht explizit ein Problem mit Littering, aber es gebe schon Orte, die nicht verschont blieben, erklärt Gemeindeschreiberin Seline Mahrer. Mit dem Clean-Up-Day will Villnachern ein Zeichen gegen Littering setzen.

Mülligen ist am Samstag, 17. September, ebenfalls wieder dabei. Gemeinderätin Beatrix Rosolen sagt:

«Nach der sehr erfolgreichen ersten Durchführung im letzten Jahr hat der Gemeinderat beschlossen, dieses Jahr erneut den Clean-Up-Day ‹Müllige ruumt uf› durchzuführen.»

Die Aktion dauert drei Stunden mit anschliessender Verpflegung. 2021 nahmen knapp 90 Personen teil.

Beatrix Rosolen, Gemeinderätin von Mülligen. zvg

In Birrhard wird der Anlass heuer vom Familientreff organisiert. Allerdings findet der Clean-Up-Day hier eine Woche später, nämlich am Samstag, 24. September, statt. Da die zweieinhalbstündige Aktion eher im kleinen Rahmen gedacht ist, sah man sich nicht gezwungen, den Tag am offiziellen Clean-Up-Day durchzuführen und entschied sich für ein Datum, das dem Organisationsteam besser passte.

2019 nahm Birrhard erstmals am Clean-Up-Day teil. Dadurch soll den Kindern das Thema Abfallentsorgung nähergebracht werden. zvg

Windisch ist mit der Teilnahme am 17. September das erste Mal mit von der Partie. Das Problem der Gemeinde mit Littering wurde an der Vereinszusammenkunft vergangenen November thematisiert. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Quartiervereine haben in der Folge angeregt, am Clean-Up-Day mitzumachen.

Gemeindeschreiber Stefan Wagner erklärt:

«Diese Idee habe ich gerne in Absprache mit Gemeindepräsidentin Heidi Ammon aufgenommen und nun setzen wir sie in Zusammenarbeit mit unserem Bauamt um.»

Auch die Schule werde am 16. September eine Aktion im Rahmen des Clean-Up-Days durchführen.