Christbaumverkauf auf dem Parkplatz der Minigolfanlage: «Jedes Jahr lernt man wieder Neues dazu»

Der Parkplatz der Minigolfanlage Windisch verwandelt sich in der Vorweihnachtszeit in ein Tannenmeer. Dort verkauft die Familie Huber während der Wochenenden bis und mit 23.Dezember Christbäume – aus eigener Produktion. Zwar wird auch die Minigolfanlage von den beiden Brüdern Marcel und Patrick Huber betrieben, die Bäume kommen allerdings von weiter her.

In der kleinen Ortschaft Retschwil liegt über dem Baldeggersee ein Stück Land, deren Pächter Peter Huber, der Vater der beiden Minigolfbetreiber, ist. Dort wachsen unter seiner Pflege die Nordmanntannen heran. Vor neun Jahren übernahm der 68-Jährige die Baumkultur, zuvor war er Leiter des Sportzentrums Tellimatt in Aesch LU. Der vorherige Besitzer der Tannen konnte die Plantage nicht mehr weiterbewirtschaften, so nahm Huber die Baumkultur unter seine Fittiche.