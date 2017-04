Gestern Morgen, kurz nach 8 Uhr: Auf der Zurzacherstrasse gerät der Verkehr ins Stocken. In Richtung Stadtzentrum Brugg kommen die Fahrzeuge nur im Schritttempo vorwärts. Mittendrin in der längeren Kolonne steckt das Postauto fest. Zu Staus kommt es in den Stosszeiten auf der gleichen Strasse immer wieder auch am Abend. Unter dem Titel «Verlängerung Vorsortierung» sind Massnahmen zur Verbesserung der Situation geplant. Bis 23. Mai liegen in Brugg die Projektpläne, der Landerwerbsplan sowie die Landerwerbstabelle öffentlich auf.

Auf der Zurzacherstrasse hat der Verkehr in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, der öffentliche Verkehr wird in Fahrtrichtung Brugg stark behindert, heisst es im technischen Bericht. «Die Folge sind Verspätungen, die regelmässig den Verlust der Anschlussverbindung am Bahnhof Brugg nach sich ziehen. Die Transportkette ist insbesondere zu Spitzenzeiten nicht mehr gewährleistet.»

Die Analyse zeige, dass von einem weiter zunehmenden Verkehrsaufkommen ausgegangen werden kann, wird ausgeführt. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Probleme des öffentlichen Verkehrs zu mindern, soll die Leistungsfähigkeit der Casino-Kreuzung gesteigert, der Verkehrsabschluss beschleunigt werden. Konkret: Der Vorsortierungsbereich bis zur Bushaltestelle Kaserne wird verlängert. Der Bus kann auf diese Weise bis zur Lichtsignalanlage vorfahren und in einer eigenen Phase die Kreuzung passieren – zusammen mit den geradeaus fahrenden und rechts abbiegenden Fahrzeugen. «Diese Bevorzugung ermöglicht in den Spitzenstunden einen Zeitgewinn und verbessert die Anschlussstabilität», ist im technischen Bericht festgehalten.

Gehweg nicht mehr hinter Scheune

Durch diese Verlängerung des Vorsortierungsbereichs wird die Zurzacherstrasse bis zum Rebmoosweg verbreitert. Überdies ist geplant, die Busbuchten Kaserne zu sanieren. Sie werden behindertengerecht ausgebaut und verlängert – und damit auch tauglich für Gelenkbusse.

Für die Fussgänger wird die Situation bei der Einmündung des Rebmooswegs umgestaltet. Der bestehende Gehweg hinter der Fröhlich-Scheune verschwindet, der neue Gehweg verläuft vorne parallel zur Strasse. Der östliche Fussgängerstreifen wird aufgehoben und die Fussgängerstreifen im Bereich der Busbucht sowie des Rebmooswegs werden mit Querungshilfen ergänzt.

In einer Variante war gemäss technischem Bericht ein Abbruch der Fröhlich-Scheune vorgesehen. Allerdings werde das Gebäude in einem Gutachten der eidgenössischen Kommission als Baudenkmal von lokaler Bedeutung eingestuft. Im Kurzinventar der kantonalen Denkmalpflege sei es als schützenwertes Objekt aufgeführt. Schon 1998 wurde ein Abbruchgesuch vom kantonalen Baudepartement abgewiesen.

Lichtsignal kommt zum Einsatz

Die Realisierung der Verbesserungsmassnahmen erfolgt in etwa 12 Bauetappen mit einer Länge von 60 bis 80 Metern. Grundsätzlich wird der Verkehr mittels Lichtsignalanlage im Einspurverkehr durch die Baustelle geführt, steht im technischen Bericht. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens von täglich durchschnittlich rund 18 000 Fahrzeugen werde in Spitzenzeiten für die Bedienung der Lichtsignalanlage ein Verkehrsdienst eingesetzt.

Für den Strassen- und Werkleitungsbau wird mit einer Bauzeit von 7 Monaten gerechnet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 1,58 Mio. Franken. An diesem Betrag hat sich Brugg gemäss dem Kantonsstrassendekret zu beteiligen. Den entsprechenden Kredit bewilligte der Einwohnerrat im Oktober des letzten Jahres nach einer intensiven Diskussion.