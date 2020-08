Burger-Restaurant Big Joe kämpft um Schweizer Gastro-Award

Das Steak- und Burger-Restaurant Big Joe in Brugg ist für den Publikumspreis des Netzwerks Best of Swiss Gastro (BOSG) nominiert. Insgesamt treten in der ganzen Schweiz 145 Betriebe an, die von einer Fachjury ausgewählt wurden, heisst es in einer Medienmitteilung. «Big Joe» kämpft in der Kategorie «Newcomer International» um den Gastro-Award.

Bis 18. Oktober hat das Publikum die Möglichkeit, seinen Favoriten zu wählen: online über www.bosg.ch/6927. Vergeben werden die Auszeichnungen dann am 16. November. Das im letzten Jahr von Wirt Joe Klossner eröffnete Restaurant Big Joe befindet sich im ehemaligen «Mekong» an der Aarauerstrasse 50. (mhu)