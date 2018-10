Es war eine Verfolgungsjagd, die mit einer filmreifen Verhaftung mitten auf der Autobahn A1 in Lenzburg endete. An einem späten Freitagabend im November letzten Jahres fuhr der betrunkene Bulgare S.L. von Basel auf der A3 in Richtung Bern. Als eine Patrouille der Kantonspolizei sein Fahrzeug in Effingen im Fricktal kontrollieren wollte, ergriff der damals 36-Jährige die Flucht. Seine Irrfahrt dauerte 25 Kilometer. Erst ein künstlich verursachter Stau konnte ihn bremsen.

Auf seiner Fahrt hat er gleich mehrere Delikte begangen, wie das Bezirksgericht Brugg festhielt: mehrfache qualifizierte und grobe Verletzung der Verkehrsregeln, fahren in fahrunfähigem Zustand, versuchte Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit. Übersetzt: der beschuldigte Lenker hatte während seiner Fahrt 1,9 Promille im Blut.