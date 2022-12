Buch Historiker über die Thermenbetreiberin Bad Schinznach AG: «Was für ein Name, was für eine Geschichte» Zum 100-Jahr-Jubiläum und zur 100. Generalversammlung der Bad Schinznach AG, beauftragte diese den Historiker Jürg Stüssi-Lauterburg, ein Buch zu schreiben. Dieses gibt es seit Montag, 5. Dezember, zu kaufen. Kürzlich fand die offizielle Vorstellung des Werks statt.

In Jürg Stüssi-Lauterburgs Buch ist der Kurkapelle (im Hintergrund) ein eigenes Kapitel gewidmet. Bild: Deborah Bläuer

Dieses Jahr konnte die Bad Schinznach AG ihr 100-jähriges Bestehen feiern und im Frühling fand die 100. Generalversammlung statt. Man habe sich überlegt, was man zu 100 Jahren Bad Schinznach AG machen wolle, erklärte Verwaltungsratspräsident Hans-Rudolf Wyss an der Buchvorstellung des Werks «Bad Schinznach – Geschichten». Dabei seien die 100 Jahre ja nur ein Abschnitt, eigentlich wäre es viel interessanter, die ganze Geschichte zu erzählen, habe man sich gedacht, so Wyss.

Entsprechend wurde der Historiker Jürg Stüssi-Lauterburg damit beauftragt, ein Buch zu schreiben. Dieses entstand innerhalb eines Jahres. «Wir sind überzeugt, dass dieses Werk vielen Freude bereiten und vor allem auch bei unseren Gästen und Mitarbeitenden auf grosses Interesse stossen wird», so Daniel Bieri, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bad Schinznach AG.

So sah die Anlage Bad Schinznach 1953 aus. Bild: zvg

Seit Montag, 5. Dezember, ist das 134 Seiten umfassende Buch an der Rezeption des Kurhotels Im Park für 29 Franken erhältlich. In 26 Kapiteln, die mit Bildern und Illustrationen versehen sind, wird die über 300-jährige Geschichte von den Anfängen rund um die Entdeckung der Schwefelquelle bis hin zur Gegenwart aufgerollt.

Es werden verborgene Einblicke gewährt, bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt und an wichtige Ereignisse erinnert. In einem Kapitel wird die Entstehung und Renovation der Kurkapelle beschrieben, in einem anderen blicken Hans-Rudolf Wyss und Daniel Bieri auf schöne, aber auch schwierige Erlebnisse zurück.

Ein Buch auch für künftige Generationen

Am 2. Dezember fand in der Magma Bar & Lounge in Brugg im Ortsteil Schinznach-Bad die Buchvorstellung mit rund 15 Gästen statt. Hans-Rudolf Wyss dankte Jürg Stüssi-Lauterburg für die «hervorragende Arbeit», Marketingleiterin Heidi Feuz für die «massive Unterstützung des Projekts» und Historiker Titus J. Meier für den Beitrag über die Bad Schinznach AG in den Brugger Neujahrsblättern 2022.

Das Buch sei auch etwas für künftige Generationen. «Man kann ein Exemplar davon ins Archiv legen und es so an unsere Nach-Nach-Nachfahren übergeben.»

Hans-Rudolf Wyss (von links), Verwaltungsratspräsident Bad Schinznach AG, Jürg Stüssi-Lauterburg, Buchautor, Heidi Feuz, Marketingleiterin, und Daniel Bieri, Vorsitzender der Geschäftsleitung, freuen sich über das neue Buch. Bild: Deborah Bläuer

Anschliessend eröffnete Jürg Stüssi-Lauterburg mit den Worten «Bad Schinznach, was für ein Name, was für eine Geschichte». Es sei eine Geschichte der Sehnsucht nach Gesundheit, eine Revolutionsgeschichte, die Geschichte der modernen Schweiz und noch vieles mehr.

Er erzählte, wie man die Quelle durch das Hochwasser 1670 verlor und einige Jahre später wieder fand, wie der Berner Schultheiss Hieronymus von Erlach mit einer Mätresse in Bad Schinznach aufkreuzte und von einem Geheimtreffen von General Guillaume-Henri Dufour mit dem Generalsekretär von Napoleon. Es bestünde kein Grund, daran zu zweifeln, schloss Jürg Stüssi-Lauterburg, dass Bad Schinznach auch in Zukunft Folgendes sein werde: wohltuend.

Das Buch «Bad Schinznach – Geschichten» umfasst 134 Seiten. Bild: Deborah Bläuer

«Eigentlich bin ich im Programm nicht vorgesehen, aber vielleicht darf ich trotzdem etwas sagen», meldete sich Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher noch zu Wort. Sie bedankte sich für die Einladung und zeigte sich beeindruckt davon, «was ihr hier mit der Bad Schinznach AG alles geschafft habt».