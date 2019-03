Drei Monate lang war er weg, der Brunnen an der Dorfstrasse gegenüber der Bossartschüür in Windisch. Im Baselbieter Laufental verbrachte er den Winter «in einer Wellnesskur», wie es der Windischer Brunnenmeister Andreas Bruder humorvoll sagt. Der 162 Jahre alte Brunnen hatte Risse auf der Seite. Daraus rann Wasser auf die Strasse, was eine Gefahr darstellte, etwa wenn dieses im Winter zu Eis gefror.

Gestern nun wurde der frisch sanierte Brunnen in Betrieb genommen. Mit einem Lastwagenkran wurde er aus der Luft langsam zurück auf seinen Ursprungsort gelegt und danach wieder an die Grundwasserversorgung und die Kanalisation angeschlossen. Wo andere einfach einen neuen Brunnen anstelle des alten, brüchigen aufgestellt hätten, hat die Gemeinde Windisch sich für das Bewahren ihres Zeitzeugen entschieden. «Zu solch einem geschichtsträchtigen Kulturgut sollte man Sorge tragen», sagt Andreas Bruder.

Sieben Brunnen will man in Windisch insgesamt sanieren. Nach der Wiederinbetriebnahme des Brunnens an der Dorfstrasse wurden gestern noch Marmorsteine am Brunnen beim Gemeindehaus installiert. Schöne, saubere Brunnen würden denn auch das Image der lokalen Wasserversorgung beeinflussen, sagt Andreas Bruder. «Die Brunnen sind unsere Visitenkarten.»

Restauriert und abgedichtet

Der Brunnen an der Dorfstrasse sei nun soweit restauriert und abgedichtet, dass man ihn auch mit einem Hochdruckreiniger problemlos putzen könne, sagt Restaurateur Michael Weber. In Röschenz BL führt er seinen Familienbetrieb «Bildhauerei und Steinwerk Weber» in der vierten Generation mit. An der Wende zum 20. Jahrhundert entstanden, hatte die Firma etwa nach dem Ersten Weltkrieg viele Aufträge für Soldatendenkmäler im Elsass erhalten. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie an weiteren Denkmälern. Mit Ende der Kriegshandlungen in Westeuropa widmete sie sich Restaurationen und spezialisierte sich vor rund 40 Jahren auf Sanierungen von Laufbrunnen im ganzen Land.