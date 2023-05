Brugg/Windisch Zum Aufwärmen gibt es den «grössten Flashmob der Schweiz»: 2500 Jugendliche bestreiten Schweizerischen Schulsporttag Nach 23 Jahren hat der Grossanlass unter dem Patronat von Brugg und Windisch wieder im Kanton Aargau stattgefunden. Gianin Müller, Co-Präsident des Organisationskomitees, erklärt die Herausforderungen.

Die Teilnehmenden des Schweizerischen Schulsporttags machen auch beim Flashmob im Geissenschachen motiviert mit. Bild: Fabio Baranzini

In der Luft lag ein nervöses Kribbeln. Fast nahtlos fügten sich Spaziergänger an diesem Freitagmorgen in die Massen ein. Der grösste Teil der rund 2500 Jugendlichen, die sich für den diesjährigen Schweizerischen Schulsporttag qualifiziert hatten, strömten zur Eröffnungsfeier im Brugger Geissenschachen.

Insgesamt 24 Teams aus dem Kanton und damit 117 Aargauerinnen und Aargauer waren darunter. Gianin Müller, Co-Präsident des Organisationskomitee, sagte freudig: «Das entspricht einer Steigerung von über 100% gegenüber dem letzten Mal.» Damals waren es nur 10 Teams und 57 Teilnehmende.

Der Flashmob wird zuerst während 30 Minuten mit den Jugendlichen geübt. Video: Maja Reznicek

Vor 23 Jahren hat die grösste Schulsportveranstaltung der Schweiz zuletzt im Aargau stattgefunden. Am 26. Mai fungierten Brugg und Windisch als Patronatsgemeinden des Anlasses, bei dem Angehörige des letzten obligatorischen Schuljahrs aus der Schweiz und Liechtenstein in zwölf Disziplinen von Badminton bis Geräteturnen antreten.

18 Teams bestreiten die Disziplin Beachvolleyball. Bild: Fabio Baranzini

Die meisten Anmeldungen erhielt mit 441 die Sportart Volleyball, verriet Müller. Bevor es damit aber losging, hatten die Veranstaltenden im Geissenschachen Grosses vor.

Trotz Verletzung war die 15-Jährige angereist

Als «Warm-up» sollte nämlich der «grösste Flashmob der Schweiz» bei der Eröffnung stattfinden. Ab 8.30 Uhr übten Choreografin Sévérine Studer und ihre Crew dafür mit den eintrudelnden Jugendlichen – und das fand grossen Anklang.

Der ganze Flashmob dauert rund 2 Minuten. Video: Maja Reznicek

Nur wenige hielten sich im Hintergrund, so ein paar Schüler aus Obwalden. Auf ihre Disziplin, das Tischtennis, hätten sie dann aber schon Lust, sagte ihr 22-jähriger Begleiter Raphael. Für die 15-jährige Eliane aus Uri war das Mitmachen kein Thema. Sie war trotz Verletzung angereist: «So kann ich wenigstens meinem Volleyballteam zuschauen.»

Nach geglücktem Flashmob trat Regierungsrat Alex Hürzeler auf die Bühne. Er wünschte den Teilnehmenden den maximalen Erfolg an diesem Tag, bei dem es um Schweizermeistertitel ginge, die nicht alle erhalten könnten, er aber allen wünsche.

Regierungsrat Alex Hürzeler hält eine kurze Ansprache nach dem Flashmob. Bild: Fabio Baranzini

Anschliessend pilgerte die Schülerschaft zu den verschiedenen Wettkampfanlagen, die sowohl im Bezirk Brugg als auch in der Region Baden lagen. Hier gab es noch einen kurzfristigen Wechsel: Am Montag wurde laut Müller aufgrund der zu niedrigen Wassertemperatur entschieden, das Schwimmen von der Badi Heumatten nach Brugg zu verlegen.

450 Helferinnen und Helfer waren vor Ort im Einsatz

Christian Koch und Gianin Müller (rechts) teilen sich das Co-Präsidium des Organisationskomitees. Bild: Maja Reznicek

Für die 52. Ausgabe des Grossanlasses bestand laut Co-Präsident Christian Koch ein Budget von 250’000 Franken. Hauptsächlich finanzieren dies das Bundesamt für Sport, der Kanton Aargau mit Swisslos-Sportfonds sowie die Patronatsgemeinden.

Auf die Fragen nach den grössten «Challenges» bei der Organisation antwortete Gianin Müller: «Herausfordernd war sicher den Schulsporttag an einem Ort durchzuführen, wo wir von der Leitung nicht ansässig sind.» Zuerst hätten sie ein Netzwerk aufbauen müssen. Anspruchsvoll sei ebenso der logistische Teil gewesen, etwa die Organisation des Busbetriebs, um die Beteiligte von A nach B zu bringen.

Bei der Durchführung unterstützten 450 Helferinnen und Helfer, darunter Zivilschützende sowie Schülerinnen und Schüler aus Windisch. Wie immer am Anfang habe die Suche nach Freiwilligen etwas geharzt, sagt Müller. Ende März fehlten noch 200 Helfer.

Im Stadion Au finden die Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Bild: Fabio Baranzini

Mit der Zeit sei es aber immer besser gegangen. Der Co-Präsident ergänzt: «Grossartig ist, dass wir ganz wenig Abmeldungen von Freiwilligen bekommen haben.» Zudem seien die Veranstaltenden dankbar für das grosse Entgegenkommen von Seiten der Schulleitungen, damit die Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme dispensiert werden konnten.