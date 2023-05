Brugg/Windisch «Man kann sich in diese Illusion flüchten»: Regierungsrat Dieter Egli stellt die Freiheit durch «flexible Arbeitsverträge» in Frage Am Montag hat der Politiker aus Windisch im Kulturhaus Odeon die 1.-Mai-Rede gehalten. Knapp 40 Personen nahmen am Anlass teil.

Grossrätin Luzia Capanni (v. l.), Regierungsrat Dieter Egli und Grossrat Martin Brügger bestritten den Hauptteil des Programms. Bild: Maja Reznicek

Zerbrechlich sei es, das Freiheitsversprechen des demokratischen Staats. Das hätten Diskussionen darüber, was dieser in Krisen wie Strommangellage oder Pandemie dürfe und was nicht, gezeigt, erklärte Dieter Egli. Knapp 40 Personen lauschten seiner Rede an der 1.-Mai-Feier im Kulturhaus Odeon, zu der die SP Bezirk Brugg und die Gewerkschaften «ihren Regierungsrat» aus Windisch eingeladen hatten.

Freiheit sei kein Zustand, fuhr Egli fort, müsse immer wieder erarbeitet werden. Auch sei sie eine Frage der Verteilung des Wohlstands. Egli fügt an:

«Das ist aus meiner Sicht das brutalste Fazit, das wir aus dieser ganzen Krisenzeit ziehen müssen: Die Verteilungsgerechtigkeit hat nicht zugenommen.»

Soziale Ungleichheiten seien gar zementiert und teilweise noch massiv verschärft worden.

Der Anlass startete mit einem lockeren Apéro. Bild: Maja Reznicek

All die als systemrelevant eingestuften Branchen seien bezüglich Arbeitsbedingungen keinen Millimeter weitergekommen. Gleichzeitig fehle Personal, was die Belastung noch verstärke. Der Politiker ergänzte: «Wir müssen auch konstatieren, dass Frauen nach wie vor für die gleiche Arbeit nicht substanziell den gleichen Lohn erhalten und dass sie aufgrund ihrer Arbeitsbiografien auch bei der Rente sehr oft schlechter gestellt sind.»

Die grosse Frage, die sich die Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung nun stellen müsse, sei: Warum würden diese Momente, in denen viele etwa begreifen würden, welche Berufe wichtig und dass tiefe Bezahlung unhaltbar sei, nicht besser genutzt?

Nationalratskandidierende kamen ebenso zu Wort

Zudem gelte es sich laut Dieter Egli zu fragen, ob die Bewegung überhaupt noch an die Menschen herankomme, für die sie politisch kämpft. Viele seien sich den Beschränkungen, denen sie als Arbeitnehmende ausgesetzt seien, gar nicht mehr bewusst.

Flexible Verträge, auf Abruf oder nur in Praktika tätig zu sein, könne als Freiheitsgewinn gesehen werden. Egli ergänzte:

«Man kann sich in diese Illusion flüchten.»

Klar sei, dass das Machtgefälle zwischen Lohnzahlern und denen, die ihn erhalten, ausgeglichen werden müsse. Dazu brauche es das Instrument der Gesamtarbeitsverträge.

Arbeits- und soziale Gerechtigkeit bedeuteten eben auch Freiheit, schloss Egli seine Rede. «Es ist nicht Freiheit als Scheinselbstständiger zu arbeiten, ohne Arbeitsgarantie, ohne soziale Absicherung bei Krankheit und im Alter.» Freiheit heisse etwa materielle Absicherung.

Slam Poet Jeremy Chavez warf einen humorvollen Blick aufs Protestieren. Bild: Maja Reznicek

Neben Dieter Egli kamen am Montag zwei Nationalratskandidierende zu Wort: Grossrätin und Windischs Einwohnerrätin Luzia Capanni sowie Grossrat und Brugger Einwohnerrat Martin Brügger führten durch den Abend und gedachten dabei dem verstorbenen langjährigen Aargauer SP-Regierungsrat Arthur Schmid. Abgerundet wurde der Anlass mit einer Einlage von Slam Poet Jeremy Chavez.