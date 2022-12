Brugg/Windisch Katholiken stimmen ab: Finanzverwaltung der Kirchgemeinde wird neu ausgelagert Am 6. Dezember fand die Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg in Windisch statt. Alle Anträge wurden mit grossem Mehr gutgeheissen.

Am Dienstag war man sich einig. Beim Budget 2023 mit einem Einnahmenüberschuss von knapp 41’000 Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 20% und den verschiedenen Finanzvorlagen gab es an der Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg nur vereinzelte kritische Rückfragen, heisst es in der Mitteilung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch.

Die unterbreiteten Finanzvorlagen zeigten sich sehr unterschiedlich: So ging es einerseits um die Auslagerung der Finanzverwaltung der Kirchgemeinde an eine Treuhandfirma mit einer Kostenfolge von maximal 65’000 Franken. Andererseits war auch die Erneuerung der Leistungsvereinbarung mit der Caritas Aargau zur Führung des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes KRSD mit einem jährlichen Kostendach von 85’000 Franken Thema.

Kosten für energetische Sanierungen an Gebäuden soll geklärt werden

Auch diverse Kreditanträge, etwa für die Erneuerung der Glockensteuerung (70’800 Franken) im Kirchenzentrum Windisch oder für eine Beteiligung am Ersatz von Tischen und Stühlen (30’000 Franken) im ökumenischen Zentrum Lee in Riniken, wo das Kirchenzentrum Brugg-Nord eingemietet und Hauptbenutzer ist, waren traktandiert.

Ein weiterer Antrag betraf eine erste Tranche für den Ersatz der Telefonie (20’000 Franken) im gesamten Pastoralraum. Die Verantwortlichen schreiben dazu:

«Aufgrund sich häufender Probleme drängt sich eine Erneuerung der Telefonie-Lösung auf.»

Schliesslich wurde auch ein Projektierungskredit zur Klärung des Bedarfs an energetischen Massnahmen an Gebäuden der Kirchgemeinde (34’100 Franken) gutgeheissen. Dabei soll mittels Gebäudeenergieausweis der Kantone der Istzustand beurteilt und Sanierungsmassnahmen im Sinne des Grünen Güggels, dem kirchlichen Umweltmanagementsystem, geplant werden.

Alle Vorlagen wurden einstimmig oder mit grossem Mehr und einzelnen Gegenstimmen angenommen. Das Budget 2023 fand ebenfalls die Zustimmung aller Anwesenden und wurde ohne Gegenstimmen angenommen.

Gesamterneuerungswahl: Ein Sitz bleibt vakant

Zum Schluss standen im Rahmen der Gesamterneuerungswahl für die Amtsperiode 2023 bis 2026 die Wahl der Mitglieder der Finanzkommission und deren Präsidium sowie der Stimmenzähler an.

Alle Kandidierenden wurden laut Mitteilung mit grossem Mehr gewählt. Für die Finanzkommission gewählt sind Aranya Jacob, Riniken (bisher); Heinz Berger, Lupfig, Präsident (neu); Luciano Callerame, Birr (neu); Robert Maluschke, Birr (bisher); Josef Moser, Hausen (neu). Als Stimmenzähler: Hanno Diethelm (neu) und Luigi Zurlo, Lupfig (neu). Ein Sitz bleibt vakant.

Beim Traktandum «Verschiedenes» wurde durch mehrere Anwesende die schlechte Tonqualität in den Kirchen St.Marien Windisch und St.Nikolaus Brugg bemängelt. Vizepräsident und Verantwortlicher des Ressorts Bau und Liegenschaften Leo Grünenfelder informierte darüber, dass die Probleme auch der neuen Co-Pastoralraumleitung mit Joël Eschmann und Carsten Mumbauer aufgefallen und Abklärungen im Gange seien. (az)