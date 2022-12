Brugg/Windisch Junges Trio übernimmt traditionsreiches Architekturbüro Tschudin + Urech – was die Firmengründer künftig machen Marco Tschudin, Filip Bolt und Kai Saager sind per 1. Januar 2022 in die Fussstapfen von Walter Tschudin und Hansruedi Urech getreten und führen das Unternehmen weiter. Die Nachfolgeregelung nahm Jahre in Anspruch und ging am Schluss doch schnell über die Bühne. Wie es dazu kam und was für die Zukunft geplant ist.

Exklusiv für Abonnenten

Generationenwechsel im Architekturbüro Tschudin + Urech in Brugg (v. l.): Filip Bolt, Hansruedi Urech, Walter Tschudin, Marco Tschudin und Kai Saager. Neuer Name ist: Tschudin Urech Bolt AG. zvg/Jenni Photography

Mit der Brugger Stadtfest-Beiz Pavillon Utopia haben junge Windischer bereits im August 2019 im Bezirkshauptort für Aufsehen gesorgt. Jetzt schlägt ein Teil des damaligen «Utopia»-Teams ein neues Kapitel auf und baut an der Zukunft mit: Marco Tschudin und Filip Bolt haben per 1. Januar 2022 zusammen mit Kai Saager das bekannte Architekturbüro Tschudin + Urech übernommen.

Der Pavillon Utopia war 2019 während des Stadtfests Brugg ein Besuchermagnet. Luis Hartl (24. August 2019)

Somit konnten die beiden Geschäftspartner Hansruedi Urech und Walter Tschudin ihr Lebenswerk nach 36 Jahren an die nächste Generation weitergeben. Das Duo fing im Windischer Unterdorf klein an und zog später an die Industriestrasse beim Bahnhof Brugg um. Die Suche nach einer nachhaltigen Nachfolgeregelung nahm mehrere Jahre in Anspruch. Der Personalbestand wurde vorübergehend reduziert. Ende 2018 waren es noch 14 Angestellte.

Berufserfahrung in Basel, Zürich und Biel gesammelt

Was sich jetzt mit Walter Tschudins Sohn Marco und Hansruedi Urechs Vertrauensmann Filip Bolt als logische Fortsetzung des Betriebs präsentiert, war nicht von Anfang klar. Die beiden 30-Jährigen kennen sich zwar schon lange, studierten gemeinsam Architektur an der Fachhochschule in Muttenz und lernten während des Masterstudiums den heute 31-jährigen Kai Saager aus Biel kennen. Andere Optionen überlegten sich die Firmengründer ebenso.

Im Kunzareal in Unterwindisch leben die drei jungen Architekten. Für die Überbauung dieser freien Parzelle nahmen sie an einem Wettbewerb teil. Claudia Meier (19. Juli 2019)

Denn nach dem Studium gingen die drei jungen Architekten vorerst getrennte Wege und sammelten Berufserfahrung in Basel, Zürich und Biel. Anfang 2021 sei es dann konkret geworden, erzählt Marco Tschudin. Er und Filip Bolt waren bei Tschudin + Urech mit einer langfristigen Perspektive eingestellt und in die Geschäftsleitung aufgenommen worden. Im vergangenen Herbst stiess Kai Saager dazu.

Zu jenem Zeitpunkt stand allerdings schon fest, dass das traditionsreiche Architekturbüro künftig «Tschudin Urech Bolt.» heissen soll. Marco Tschudin sagt:

«Wir haben noch über einen komplett neuen Namen nachgedacht. Indem wir den bewährten Namen ergänzen, ist der Übergang fliessend und wir zeigen dem Gründerduo auch unsere Wertschätzung.»

Der Name und das Erscheinungsbild wechseln per 1. März. An diesem Tag wird auch die Kundschaft offiziell über die Nachfolge informiert, die vor zwei Monaten erfolgte. Kai Saager betont: «Trotz neuem Look bleiben wir unseren Werten treu und stehen weiterhin für höchste Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit.»

Die Vorhänge zwischen den Pulten sind verschwunden

Die neue Dreierspitze, die im Windischer Kunzareal zu Hause ist, hat eine intensive Zeit mit Abklärungen, Neuausrichtung und Wettbewerben hinter sich. Filip Bolt fügt an:

«Wir sind hier schon über ein Jahr operativ tätig.»

Sein Vater Christian Bolt, Geschäftsleiter des Vereins Lernwerk, unterstützte die Beteiligten wo nötig beim Generationenwechsel.

Das Architekturbüro Tschudin Urech Bolt. befindet sich im zweiten Stock an der Industriestrasse 21 (hinteres Gebäude) am Brugger Bahnhof. zvg/Brugg Cables

Inzwischen ist das Büro mit Blick auf den Brugger Bahnhof modernisiert und farbiger geworden. An einem Ende haben die neuen Chefs eine kleine Lounge eingerichtet, zwischen den Pulten sind die Vorhänge verschwunden, die Theken wurden tiefer und der Raum offener. Die Kommunikation ist digitalisiert. Gearbeitet wird vor Ort oder je nachdem auch von zu Hause oder unterwegs.

Während Hansruedi Urech Ende Januar offiziell pensioniert wurde und sein Pensum schrittweise auf 80 bis 50 Prozent reduziert, arbeitet Walter Tschudin bis zu seiner Pensionierung in eineinhalb Jahren noch zu 100 Prozent mit im Team.

Architekt Walter Tschudin wird in eineinhalb Jahren pensioniert. Der Büroraum wurde kürzlich geöffnet, die Aussicht auf den Brugger Bahnhof ist geblieben. Sandra Ardizzone (18. Dezember 2018)

Das traditionsreiche Architekturbüro steht für innovative Baukunst, nachhaltigen Erfolg und regionale Verbundenheit. Filip Bolt sagt:

«Wir möchten als Firma auf dem Markt sicherlich frische Impulse setzen, aber auch den Blick für Bewährtes nicht verlieren.»

Marco Tschudin ergänzt: «Schon vor der Geschäftsübergabe haben wir eine generationenübergreifende Kultur gelebt, in der sich die jeweiligen Sichtweisen ergänzt haben und die verschiedenen Impulse unsere Projekte nur noch besser gemacht haben. Das hat sich bewährt und wird auch in Zukunft eine unserer Stärken bleiben.»

Firmengründer stehen der neuen Führung im Verwaltungsrat zur Seite

Der persönliche Austausch im 21-köpfigen Team ist der neuen Geschäftsleitung sehr wichtig. Dieser wird auch etwa beim gemeinsamen Mittagessen in der «Kantinela» im Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg gepflegt oder beim Feierabendbier am Donnerstagabend im Kulturlokal Odeon.

Die Visualisierung zeigt den vom Brugger Architekturbüro geplanten Werkhof Birrfeld. zvg

Nach dem Stabwechsel stehen Walter Tschudin und Hansruedi Urech dem neuen Führungsteam nicht nur mit ihrem Erfahrungsschatz, sondern auch als Verwaltungsrat zur Seite. Im Arbeitsalltag zählt die Firma weiterhin auf Walter Tschudis Fähigkeiten als Berater. Neben anspruchsvollen Aufträgen als Bauherrenberater ist er in gegen 20 Gemeinden auch als Ortsbildberater tätig, unter anderem in Laufenburg, Döttingen, Remigen und Wittnau.

Walter Tschudin unterstützt den Aargauer Turnverband in Lenzburg im baulichen Bereich und ist Teil des Projektteams. Video: Turnzentrum Aargau (3. Februar 2022)

Hansruedi Urech wird sich vor allem auf die erfolgreiche Finalisierung laufender Projekte fokussieren. Dazu zählen Gebäudesanierungen im historischen Kontext und Projekte im Bereich Industrie- und Gewerbebau, unter anderem der Forensik-Erweiterungsbau in Königsfelden und der neue Werkhof Birrfeld.

Visualisierung des ehemaligen Kabelwerke-Verwaltungsgebäudes, wo der Verein Lernwerk Anfang 2023 einziehen wird. Studio Maleta und Tschudin + Urech AG

Das Erstlingswerk der neuen Dreierspitze ist der Umbau des ehemaligen Kabelwerke-Verwaltungsgebäudes in Windisch, wo der Verein Lernwerk danach die Räumlichkeiten beziehen wird. Seit Jahren arbeiten Tschudin + Urech als Architekten im Auftrag der Brugg Immobilien AG.

Dank des grossen Netzwerks von Walter Tschudin konnten Marco Tschudin, Filip Bolt und Kai Saager schon an einigen interessanten Wettbewerben etwa im Kunzareal und für die Raiffeisenbank Wasserschloss teilnehmen. Nach der Konsolidierungsphase wollen die drei jungen Architekten ihre Fühler nicht nur regional, sondern vermehrt auch kantonal und national ausstrecken.