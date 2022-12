Brugg/Windisch «Ich hoffe, sie geben sich so richtig aufs Dach»: Rasante Wagenrennen und dramatische Gladiatorenkämpfe begeistern am Römertag Der 18. Römertag lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Amphitheater Windisch und das Vindonissa Museum Brugg. Neben den Highlights kann noch vieles mehr entdeckt werden.

Die Gladiatorenkämpfe sind eines der Highlights des Römertags, bei dem begeistert mitgefiebert wird. Flavia Rüdiger

«Der Römer in weiss-goldener Rüstung mit seinen vier Pferden wird sicher gewinnen», erklärt ein junges Mädchen seiner Mutter. Dabei deutet sie auf den Auriga, was eine allgemeine Bezeichnung für einen Streitwagenfahrer ist, vor dessen Wagen vier Haflinger gespannt sind. Genau wie das kleine Kind sind auch all die anderen zahlreichen Besucherinnen und Besucher gespannt auf das bevorstehende Wagenrennen. Eine Premiere, welche am 18. Römertag in Windisch mitzuerleben ist.

Am heissen Sonntagmorgen treten die zwei Römer gegeneinander an. Auf der einen Seite des rechteckigen Platzes strafft der eine mit seinem Zweier-Gespann und einer roten Rüstung die Zügel. Auf der anderen Seite ist der Römer in weiss-goldener Rüstung mit einem Vierer-Gespann in der Startposition. Der Schiedsrichter steht zwischen ihnen und lässt als Startsignal ein rotes Tuch fallen.

Mit schnellem Tempo rasen die beiden Streitwagen um die Wette. Flavia Rüdiger

Die Pferde und ihre Lenker geben alles. Unter tosendem Applaus heizen sie zweimal um das ganze Feld. Wer zuerst wieder auf der Ausgangsposition ist, gewinnt. Auf den letzten Metern überholt das Vierer-Gespann das andere und fährt damit direkt auf den ersten Platz. Die Menge applaudiert begeistert. «Juhu, da habe ich richtig gewettet», jubiliert das Mädchen.

Voller Ehrfurcht bestaunen die Kinder das Schwert dieses Legionärs. Flavia Rüdiger

Im Anschluss an die Aufregung verstreuen sich die Gäste, um den Rest des Areals zu erkundigen. Denn neben diesem Highlight kann an verschiedenen Ständen noch mehr über die Römer in Erfahrung gebracht werden. So können neben Holzfunde auch die römische Art, Feuer zu machen, oder Orakelsprüche entdeckt werden. Speziell für die Kinder gibt es diverse Bastelstände. Neben dem Kreieren von Helmen, Lorbeerkränzen oder Schildern können auch Schreibtafeln hergestellt und Schwerter verziert werden.

Gladiatoren kämpfen um Ruhm und Ehre

Das grosse Amphitheater in Windisch hat sich für diesen Tag in eine richtige Kampfarena verwandelt. Vorfreude liegt in der Luft, als mittels Musik die Spannung auf die bevorstehenden Zweikämpfe gesteigert wird. Ein Kind sagt lautstark: «Ich hoffe, sie geben sich so richtig aufs Dach, die Römer.» Die Umstehenden lachen. Dann ist es endlich so weit. Unter tosendem Applaus laufen die Gladiatoren mit stolzgeschwellter Brust ein. Die Waffen siegessicher erhoben.

Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe werden unter anderem am 18. Römertag veranstaltet. Flavia Rüdiger

Schon kurz nach Beginn der ersten Runde ist klar: Dieser Sport ist nichts für sanfte Gemüter. Scheppernd trifft der Dreizack auf den Helm des Gegners, was dieser mit einem Schwerthieb in die Brust seines Rivalen quittiert. Nach einem schweisstreibendem Hin und Her hat der eine das Schwert am Hals, der andere ein triumphierendes Grinsen auf dem Gesicht: Dem Sieger wird das Leben geschenkt und dem Verlierer droht der Tod.