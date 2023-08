Brugg/Windisch Entwicklungsprojekt «Stadtraum Bahnhof»: Worüber der Quartierverein informierte und was er bei der Partizipation vermisst hatte Am 30. August fand die Informationsveranstaltung des Quartiervereins Klosterzelg-Reutenen über das Entwicklungsprojekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» statt.

An der Veranstaltung im «Mikado» erfuhren Interessierte mehr zum Projekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch». Bild: Deborah Bläuer

An der gut besuchten Veranstaltung am 30. August im «Mikado» in Windisch informierte der Quartierverein Klosterzelg-Reutenen über das Entwicklungsprojekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch». SP-Einwohnerrätin Mirjam Aebischer begrüsste die Anwesenden. Man habe auch die Projektpartner – die Gemeinde Windisch, die Stadt Brugg, Brugg Real Estate, der Kanton, die SBB – eingeladen, sagte sie. Aber diese hätten abgesagt, mit der Begründung, dass sie eine abgestimmte Kommunikation hätten und keine einzelne Interessengruppe bevorzugen wollen.

Raumplaner Reto Candinas lebt in Windisch. Bild: Alex Spichale

Der aktuell in den Bergen weilende Raumplaner Reto Candinas (SP) wurde live zugeschaltet und zu verschiedenen Themen zum Entwicklungsvorhaben befragt. Dabei erklärte er auch die vier Phasen des Planungsprozesses: die Vorbereitungsarbeiten – welche nun abgeschlossen sind –, die Testplanung, die behördenverbindliche Umsetzung und die grundeigentümerverbindliche Umsetzung. Man könne sich den Planungsprozess wie eine Pyramide vorstellen, sagte Candinas. Je weiter dieser fortgeschritten sei, umso schwieriger werde es, noch Einfluss zu nehmen.

Darauf wies auch Mohamed Saleh von der Arbeitsgruppe Quartierentwicklung hin. Gemeinsam mit SP-Einwohnerrat Fredy Bolt erklärte er allgemeine Fakten zur Partizipation sowie deren Ergebnisse.

Das Entwicklungsprojekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» befindet sich in der zweiten Phase. Bild: zvg

An der Infoveranstaltung vom 5. September 2022, mehreren geführten Spaziergängen und einer Online-Umfrage kristallisierte sich bei den Zielen der Gebietsentwicklung folgende Priorisierung heraus: An erster Stelle steht ein attraktiver Bahnhof, gefolgt von belebten öffentlichen Räumen und einem starken Zentrum. Langsamverkehr und öffentlicher Verkehr sollen gestärkt, die Attraktivität des Stadtraums gesteigert und die Querung des Bahnhofs verbessert werden. Gewünscht werden zudem eine nachhaltige Entwicklung mit Hitzeminderung, mehr Biodiversität und weiteren Massnahmen, das Anstreben einer autoarmen Entwicklung, insbesondere im Teilgebiet Bahnhof Süd, eine Erinnerung an die Kabelwerke als identitätsstiftendes Element und weiteres.

Zwei für viele relevante Themen fehlten

Bolt merkte an, dass zwei wichtige Punkte bei der Partizipation gar nicht gefragt worden seien. Zum einen, wie dicht das Areal bebaut werden soll. Zum anderen, ob die Zentrumsentlastung einen Anschluss im Areal haben soll und wie viel motorisierter Individualverkehr es verträgt. Dabei seien genau diese Themen von zahlreichen Personen als relevant hervorgebracht worden.

Die beiden Mitglieder des Quartiervereins Klosterzelg-Reutenen, Präsidentin Claudia Schilling und Fredy Bolt, gaben am Infoanlass Auskunft. Bild: Claudia Meier (26. Juni 2020)

Danach informierten zwei Vertreterinnen der Echogruppe; die Präsidentin des Quartiervereins Claudia Schilling sowie Einwohnerrätin Eliane Frei (Grüne). Sie hatten Einblick in den Entwurf des Pflichtenhefts gehabt, das die Grundlage für die Testplanung darstellt. «Erfreulicherweise ist vieles, was bei der Partizipation herauskam, im Pflichtenheft enthalten», so Frei. Allerdings sei im Pflichtheft ein Anschluss der Zentrumsentlastung aufgeführt. Dass dieser einfach schon als gegeben dort drinnen stehe, dürfe nicht sein. Man hoffe nun darauf, dass die Verantwortlichen diese und weitere Anregungen im Entwurf noch anpassen.