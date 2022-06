Brugg/Windisch «Eine Pflicht, Mehrweggeschirr zu verwenden, besteht nicht»: So regeln die Festwirtschaften den Abfall an den Jugendfesten Die Pommes frites auf dem Porzellanteller oder doch lieber in der Pappschale? Mittlerweile eine Gretchenfrage für Veranstaltende. So sieht es in Brugg und Windisch aus.

Am Freitagabend verköstigten sich viele am Zapfenstreich Windisch. Maja Reznicek

Gefühlt ist jeden Tag etwas los. Diesen Sommer gleicht die Schweiz einer Festhütte. Doch wo sich die Mengen gemeinsam amüsieren und insbesondere verköstigen, da fällt auch Abfall an. Wie kommen in der Region Pommes frites und Bratwurst an den Mann oder die Frau?

In Brugg findet am Donnerstag der Rutenzug statt. Bei den bestehenden Restaurationsbetrieben und dem Festbetrieb auf der Hofstatt werden, so antwortet Matthias Guggisberg auf die Anfrage der AZ, sowohl Mehrweg- als auch Wegwerfgeschirr eingesetzt. «Ein Pflicht, Mehrweggeschirr zu verwenden, besteht nicht», fügt der Stadtschreiber an.

Matthias Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg. zvg/René Schneider

Auf der Hofstatt werden die Gäste beispielsweise mit Porzellangeschirr bedient, das vor Ort gewaschen werde. Guggisberg ergänzt:

«Eine Depotpflicht besteht nicht.»

Aus welchem Material die Einwegartikel hergestellt sind, die zum Einsatz kommen, dazu kann die Stadt keine Angaben machen. Es sei von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich.

In Windisch haben der Zapfenstreich und das Jugendfest am letzten Wochenende stattgefunden. Ob hier auf die wiederverwendbare Variante von Gabeln, Messern und Ähnlichem gesetzt wird, wollten die Verantwortlichen der Festwirtschaft im Vorfeld des Anlasses nicht beantworten. Die Gemeinde Windisch schreibt aber:

«Es wird wie alle Jahre zuvor Wegwerfgeschirr verwendet.»

Was in zwei Jahren sein werde, wisse man heute noch nicht.